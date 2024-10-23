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調酒師潛酒館行竊失風…關廁所自殘10餘刀亡 相驗結果出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

莊姓調酒師昨鬼祟潛入平時上班的髮廊酒館，張姓店長發覺異狀返店查看，黑暗中將「竊賊」關進酒館區報警處理，警方介入莊男在廁所持刀自殘，頸、手部大出血送醫不治，警方初步排除外力介入，研判莊男行竊失風、畏罪自傷，今午相驗釐清死因

警方調查，26歲莊男在台北市中山區長春路某複合式髮廊酒館擔任調酒師1年多，昨店家公休，店長張男晚上8時許關門離開，不久莊男就到店外，從電箱處拿取備用鑰匙，開門潛入店內，關閉保全系統及監視器系統。

張男接獲保全公司斷訊通知，發現監視器系統也被切斷，回放影帶發現店家遭人闖入，立刻聯繫店員一同返店查看，黑暗中在髮廊區與「竊賊」發生推擠，莊男不願身分曝光，躲入後方酒館區，張男則順勢將門關起，報警甕中捉鱉。

轄區長春路派出所員警獲報到場，張男提醒酒館區有大量酒瓶、吧台內還有水果刀，貿然進入恐有危險，員警便備妥臂盾、盾牌等，破門入內未見莊男身影，卻見地上留有血跡，再度朝廁所破門，發現莊男倒臥地面已無意識，頸、手部割傷出血，身旁留有一把沾血水果刀，送醫急救仍不治。

據悉，莊男生活單純，此前無涉刑案紀錄，近期剛新婚買房，身背貸款，除在案發酒館擔任調酒師外，白天另在補習班擔任行政人員，案發前不久曾與學生家長聯繫補教事宜。

家屬獲悉後不願相信莊男自傷死亡，但警方考量案發時店內存有數十萬元現金結餘，莊男透過店家備用鑰匙入室，先切斷保全、監視器系統，酒館區無其他門窗可進出，與莊男發生推擠的張男身上未染血等情，初步不排除莊男行竊失風、畏罪自傷。

由於摸黑與莊男推擠、莊男送醫時全身是血難以辨識，直至警方透過手機通聯紀錄查明莊男身分後，張男才驚覺入侵者是自家調酒師，指稱莊男平時上班無異狀，不料發生憾事。

檢警今午2時30分在台北馬偕相驗莊男遺體，由於莊男頸部有多處刀傷，腹部及手部各有刀傷，雙膝也有擦挫傷，傷勢眾多至少十餘處，暫定死因不明，但初判致命傷是頸部刀傷；另因家屬要求查明莊男死亡有無其他可能，對死因有意見，檢官指示遺體暫冰存，擇日再相驗，不排除解剖調查。

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警方介入莊男在廁所持刀自殘，頸、手部大出血送醫不治。記者李隆揆／翻攝
警方介入莊男在廁所持刀自殘，頸、手部大出血送醫不治。記者李隆揆／翻攝

遺體

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