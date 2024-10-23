台南小貨車載滿雞…突右偏自撞電桿傳巨響 駕駛送醫傷重不治
台南市麻豆區南勢里今天中午發生載雞的小貨車，不明原因自撞路旁電線桿，駕駛受困經脫困送醫仍告不治，警初步排除酒駕，詳細原因持續釐清中。
事件發生在今中午12點9分許，地點在麻豆區南勢里南59線道路，麻豆警消獲報趕至，初步調查，63歲駕駛鐘姓男子駕駛該小貨車滿載雞隻要至麻豆某養雞場，當時鐘某由北往南行，駛至南59線關帝廟段時，車子不明原因右偏自撞路旁電線桿，現場發出巨大聲響，嚇壞不少路人。
警消趕至，發現鐘男駕駛座逕撞上電桿，將受困的鐘男救出，身上頭部等多處嚴重挫傷，緊急送往麻豆新樓醫院急救，不幸下午1點1分宣告不治。
警方初步調查，死者排除酒駕肇事，不排除因身體突不適，釀成這起不幸事故，全案 仍待深入調查。麻豆警分局也呼籲駕駛人，身體如有不適，勿勉強開車上路，行車務必遵守交通安全規定，切勿分心或疲勞駕駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言