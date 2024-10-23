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台南小貨車載滿雞…突右偏自撞電桿傳巨響 駕駛送醫傷重不治

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區南勢里今天中午發生載雞的小貨車，不明原因自撞路旁電線桿，駕駛受困經脫困送醫仍告不治，警初步排除酒駕，詳細原因持續釐清中。

事件發生在今中午12點9分許，地點在麻豆區南勢里南59線道路，麻豆警消獲報趕至，初步調查，63歲駕駛鐘姓男子駕駛該小貨車滿載雞隻要至麻豆某養雞場，當時鐘某由北往南行，駛至南59線關帝廟段時，車子不明原因右偏自撞路旁電線桿，現場發出巨大聲響，嚇壞不少路人。

警消趕至，發現鐘男駕駛座逕撞上電桿，將受困的鐘男救出，身上頭部等多處嚴重挫傷，緊急送往麻豆新樓醫院急救，不幸下午1點1分宣告不治。

警方初步調查，死者排除酒駕肇事，不排除因身體突不適，釀成這起不幸事故，全案 仍待深入調查。麻豆警分局也呼籲駕駛人，身體如有不適，勿勉強開車上路，行車務必遵守交通安全規定，切勿分心或疲勞駕駛。

台南麻豆今中午發生載雞小貨車自撞電桿，駕駛送醫傷重不治。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆今中午發生載雞小貨車自撞電桿，駕駛送醫傷重不治。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆今中午發生載雞小貨車自撞電桿，駕駛送醫傷重不治。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆今中午發生載雞小貨車自撞電桿，駕駛送醫傷重不治。記者謝進盛／翻攝

台南 自撞

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