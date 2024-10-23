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假請媽祖真賣神像！北港朝天宮驚覺被騙 檢警慣犯逮捕到案
雲林縣北港朝天宮神像日前遭人在網路上拍賣，被善心民眾買下後送回朝天宮，雲林地檢署指揮警方偵辦，21日晚上在新北市三重逮捕許姓嫌犯，許嫌先前曾以同樣手法拍賣鹿港天后宮「作客媽祖」、雲林下寮仔順寮宮菁埔夫人神尊被判刑，昨已被收押。
朝天宮媽祖神像日前在網路被拍賣，雲林縣斗六市民眾以1.6萬元買下後送回朝天宮，廟方才知被「詐騙」，因神像被上網拍賣非首例，雲林地檢署檢察長戴文亮立即指示檢察官廖易翔偵辦。
許嫌與友人在10月9日以附近宮廟舉辦廟會為由，想請北港媽祖到北部作客，依迎神慣例將1.3尺媽祖神像迎走，卻在隔天將北港媽祖神像與一尊王爺神像在網路拍賣，幸被民眾買下送回朝天宮。
檢警獲報後，鎖定25歲許嫌涉有重嫌，經多日埋伏，21日在三重將其逮捕，據了解，許嫌拍賣神像並非首次，去年曾以1萬元拍賣鹿港天后宮「作客媽祖」，另在臉書拍賣雲林下寮仔順寮宮菁埔夫人神尊，被信徒佯裝買家約定交易時被台西警分局查獲，該案已以侵占未遂罪嫌判決有期徒刑3個月。
檢方調查，許嫌除騙取朝天宮媽祖神像，也曾前往雲林東勢鄉賜安宮詐取王爺神像，他接受訊問時避重就輕，檢方訊後認為許嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯及反覆實施詐騙之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。
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