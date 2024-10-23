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台中大里街頭深夜5打1…夜校生口角約談判引起 警逮1人送辦
台中市大里區1所高中夜校的沈姓和王姓學有過節，昨晚雙方起口角，並相約放學後談判，哪知沈姓學生騎著機車剛到約定的大明路與爽文路口，王就和另4人共乘一輛白色轎車抵達，5人下車後不由分說，就分持球棒毆打沈，還有人用腳踏和吐口水，造成沈滿身是傷。
王姓學生（17歲）等人打完人，跳上轎車逃逸，沈（15歲）不滿被打，待王等人離去後立即報案。警方趕抵，根據提供的線索，上午在北屯區把王姓學生查緝到案，依傷害和妨害秩序罪嫌送辦，另4人仍追捕中。
據了解，沈姓學生被毆後，有頭部鈍傷、左眼周瘀青、左上肢擦傷等，警方並在現場查扣球棒1支。沈已驗傷對王提出傷害告訴。
對於為何起衝突，雙方都講不清楚，王姓學生說是因不滿沈姓學生有一次關車門聲音太大，他以為是針對他，所以約出來談判。沈則說，可能雙方有誤會，不知衝突因何而起。
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