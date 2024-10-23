少年開車釀3死收容「家庭支持」強 觀護所親人探視不斷

台北市內湖區日前發生曾姓少年無照偷開外祖父車子外出、行經東湖市場失控衝撞上臭豆腐店造成3死命案，少年鑄成大錯，收容在少年觀護所。曾姓少年入所後外祖父、父親、母親密集探視，家庭支持度極強，有助他未來面對漫長官司。

曾姓少年的父母雖然離異，但入所迄今，親人探視行程不斷，除可能涉有過失刑責的外祖父前往探視，他的父親、母親等家人也不止一次辦理探親，少年「囚情」穩定作息也正常。

依少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法規定，案發時少年觀護所應對被收容少年進行身心評估及行為觀察，再提供收容期間的鑑別報告給法官辦案參考。

矯正署辦理監獄伙食成人與少年有差別，未成年人因於成長發育階段，伙食費高於成年人不少，過去監所伙食費成人每月2300元、少年每月2400元，2017年成年人伙食預算不變，但少年部分已調高為每月3900元。

曾姓少年目前因少年保護事件收容中，收容時間最長2個月，必要得延長1個月，如果未來判處刑責又告確定，將成刑事收容人，會移往高雄市矯正署明陽中學收容。