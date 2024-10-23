影／領遺失律師證被要求按指紋 警察局認錯向美女律師致歉

新竹某美女律師因遺失律師證至派出所領取，未料竟遭警員要求按指紋，雖她以沒有相關法律依據拒絕，未料警員竟對她大吼「叫你蓋就蓋！」她因趕時間妥協，事後認為違法濫權進行申訴。新竹市警察局也致歉，表示並無強迫按指紋規定。

美女律師在Threads上發文指出，她因律師證遺失被送到派出所，21日拿身分證去領取，警員要求她簽名並按指紋。她認為法律上除部分明文規定刑事被告等特殊情況外，在書面文件上的簽名就足以證明是本人，不須再有指印擔保。因此她拿到律師證後，當下拒絕在文件上蓋指印，只有簽完名就離開。

美女律師指出，沒想到警員這時竟追出來對她大吼：「跑什麼跑，叫你蓋就蓋！」她請該警員提供領取遺失物需要按指紋的任何法律依據，警員堅持「是內部規定」，現在拿不出來，不然就跟他耗在那邊等他找規定，否則就無法拿回她的律師證。

美女律師說，因為要趕著回去上班，也不知道這名警員打算要耗多久，才能拿出所謂的內部規定，最終還是超不爽的按了指紋。美女律師說，她事後越想越生氣，完全無法理解領取遺失物需要被搜集指紋的必要性何在？更生氣的是，自己面對違法濫權，當下竟然沒能堅定自己的立場，只能事後發脾氣，她22日也向新竹市警察局長信箱投書，再向督察組反應。