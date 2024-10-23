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影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，造成電動機車駕駛何姓婦人身亡，不過車禍影音曝光後，發現何婦在紅綠燈轉綠燈後，她突往左邊砂石車前方騎，立即被砂石車撞上，據了解，何婦的兒子去年才去世，她今天要到醫院復健腳，卻出意外，車禍肇事原因警方調查中。

彰化縣消防局第二大隊今天上午8點42分接獲通報員林市中山路與員林大道五段路口發生車禍，消防員出動搶救，發現何女（62歲）被輾壓受困於車下，將人救出後，她已無呼吸心跳，且整個右腿被壓斷大出血，右腿、左腳踝及左手掌均粉碎性骨折，送往員基醫院救治後仍不治。

警方初步調查，砂石車駕駛劉男行駛在中山路往南方向行駛，當時何女騎電動機車行駛在砂石車前方，突遭砂石車輾過，何女整個人卡進砂石車下，其電動機車變成在砂石車後方，車禍現場相當驚悚 ，劉男撞到何女時，也一臉驚恐，表示未看到何女，其酒測值為零，肇事責任調查中。

不過車禍當下的驚悚影音隨即也在網路曝光，引發網友議論，有網友大罵說「惡劣駕駛」，但也有網友指出，是婦人突左切到砂石車前方，就被撞上了，從影音看來婦人騎電動機車與砂石車應原本停在路口前等紅綠燈，燈號轉為綠燈時，婦人騎機車先行，突騎到砂石車前方就被撞了。

據何婦家人表示，她家住大村，今天應是要到員基醫院做腳的復健，沒想到卻出車禍，婦人丈夫和兒子都過世了，原本女兒可能在今年結婚，沒想到又發生此變故。

員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞死電動機車騎士何女，車禍當下的影音曝光。圖／翻攝自記者爆料網
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞死電動機車騎士何女，車禍當下的影音曝光。圖／翻攝自記者爆料網
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供

砂石 車禍 電動機車

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