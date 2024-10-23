影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，造成電動機車駕駛何姓婦人身亡，不過車禍影音曝光後，發現何婦在紅綠燈轉綠燈後，她突往左邊砂石車前方騎，立即被砂石車撞上，據了解，何婦的兒子去年才去世，她今天要到醫院復健腳，卻出意外，車禍肇事原因警方調查中。

彰化縣消防局第二大隊今天上午8點42分接獲通報員林市中山路與員林大道五段路口發生車禍，消防員出動搶救，發現何女（62歲）被輾壓受困於車下，將人救出後，她已無呼吸心跳，且整個右腿被壓斷大出血，右腿、左腳踝及左手掌均粉碎性骨折，送往員基醫院救治後仍不治。

警方初步調查，砂石車駕駛劉男行駛在中山路往南方向行駛，當時何女騎電動機車行駛在砂石車前方，突遭砂石車輾過，何女整個人卡進砂石車下，其電動機車變成在砂石車後方，車禍現場相當驚悚 ，劉男撞到何女時，也一臉驚恐，表示未看到何女，其酒測值為零，肇事責任調查中。

不過車禍當下的驚悚影音隨即也在網路曝光，引發網友議論，有網友大罵說「惡劣駕駛」，但也有網友指出，是婦人突左切到砂石車前方，就被撞上了，從影音看來婦人騎電動機車與砂石車應原本停在路口前等紅綠燈，燈號轉為綠燈時，婦人騎機車先行，突騎到砂石車前方就被撞了。