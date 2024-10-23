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男騎士闖酸菜魚店 涉偷收銀台員工皮夾 警：鎖定犯嫌

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

年約60歲男騎士騎車至台北市德行東路，發現酸菜魚店家收銀台沒人，涉嫌闖入拿走員工放在櫃檯的皮夾，偷走2萬6千元，受害人已報案提告。士林警分局蘭雅派出所指出，已調閱監視器鎖定居無定所得犯嫌，將盡速查緝到案。

酸菜魚店員工持監視器畫面報案，今年10月22日下午3時許，有男子偽裝成客人進入店內，趁沒人走進收銀台，拿走櫃檯下方包包內的皮夾，損失2萬6千元。

警方指出，經調閱監視器發現男犯嫌騎機車到場犯案，研判他騎車四處尋覓可下手行竊的對象，行竊後騎車離去，涉拿走現金2萬6千元後丟棄皮夾，放有證件的皮夾已由路人撿起送至警局。

警方指出，該名犯嫌今年8月間也以相同方式作案，經調閱監視器鎖定身分，由於犯嫌居無定所，將盡速查緝到案。士林分局呼籲，個人財物務必隨身保管，勿置於開放場所，避免成為宵小覬覦目標。

年約60歲男騎士涉偷竊收銀台皮夾得手2萬6千元。記者蕭雅娟／翻攝
年約60歲男騎士涉偷竊收銀台皮夾得手2萬6千元。記者蕭雅娟／翻攝
年約60歲男騎士涉偷竊收銀台皮夾得手2萬6千元。圖／翻攝臉書靠北天母幫
年約60歲男騎士涉偷竊收銀台皮夾得手2萬6千元。圖／翻攝臉書靠北天母幫

櫃檯 監視器 酸菜魚

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