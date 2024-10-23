影／前女友已讀不回投靠男性友人 莽漢持瓦斯槍理論被壓制

台北市47歲鄭姓男子與李姓女友分手後，仍不斷糾纏前女友，前女友投靠住在文山區一名男性友人家中，不理前男友糾纏，上個月18日，鄭男見前女友對他的訊息已讀不回，氣得拿瓦斯槍到前女友暫住處理論，被前女友的兩名友人壓制，並報警送辦。

文山二警分局指出，鄭姓男子與31歲李姓女友日前分手後，鄭男仍不斷糾纏，常常要找前女友，但李姓前女友鐵了心分手，常常對鄭男訊息已讀不回，更投靠男性友人住家暫住。

上個月鄭男不斷傳訊息找李女，但李女不理會，鄭男越想越氣，拿著瓦斯槍就衝到李女暫住的男性友人住家並闖入理論，當時除李女外，還有兩名李女的友人，看到鄭男拿出瓦斯槍，立即上前壓制，並報警處理。