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男子裝闊桃園通訊行買5支iPhone 藉機領款搶走變賣
戴姓男子常假借訂購高價3C，取貨時不是拿了就跑，或誆騙去領錢，詐得商品轉賣，這次向桃園某通訊行買5支iPhone，女店員偕同取款時，趁機騎走機車，搭高鐵到台中將手機變賣，桃園地檢署偵結，依搶奪罪起訴。
起訴指出，53歲男子戴立基於2021年初向桃園市桃園區成功路某通訊行預訂5支iPhone 手機，1月15日下午到場取貨時，向林姓女店員佯稱，需借用機車一起到公司找我老闆領取現金，林女於是將5支手機放入機車置物箱，由戴男搭載她同行。
戴男騎至桃園區三民路三段30巷內時，向林女誆稱「我去停機車，你先下車等」，林女不疑有他下車後，戴男卻趁林女不及防備之際，迅速騎著裝有5支手機的機車逃逸，前往桃園高鐵站換搭高鐵到台中，找了大里區某手機行，向不知情的張姓老闆出售iPhone7、iPhoneXR，獲利7萬5800元。
桃園警分局根據女店員報案，調閱監視器，一路追到台中，確認戴男身分，由於他平常活躍於中南部，屢傳未到，遭檢方發布通緝在案，直到去年間又犯其他案件在台南落網，檢察官依法起訴，戴男目前另案在監服刑中。
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