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影／又是無照少年肇事釀行人地獄！母攜3歲、1歲幼女穿越斑馬線被撞飛

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

日前台北市15歲曾姓少年偷開車造成3死，桃園市1名15歲未成年少年前天也偷開車自撞，新竹縣吳姓婦人前天下午帶著兩名年幼的女兒，在新埔鎮福德街、田新八街路口穿越斑馬線，不料被左轉的轎車撞飛，3人送醫後幸無大礙，肇事者又是年僅17歲少年，警方依無照駕駛、未禮讓行人2項違規開單告發，婦人也提告過失傷害。

事故發生後，吳姓婦人在網路PO文說，她過綠燈斑馬線時,被一台左急轉的車子撞飛，當時她帶著3歲的大女兒，胸前也用捎巾捎著1歲小女兒，3人被撞飛，當下她失去意識，回神後發現大女兒被壓在汽車輪下，小女兒已從捎巾飛出落地並重擊到頭部。事後僅得知肇事者疑似未成年無照駕駛，也不是車主。

新埔警分局指出，車禍發生在10月21日下午4點多，肇事者因轉彎時未禮讓行人，撞上行人穿越道的婦人及孩童。分局非常重視，立即派員處置並調閱周遭路口、民宅監視器共3支，已還原肇事經過，先對違規肇事駕駛依規定舉發，先前未聯繫上少年雙親，今天已派員直接到肇事者家中尋找對方雙親出面處理。

警方強調，將針對上午等交通尖峰時段，將加強稽查取締未禮讓行人等違規，以維護用路人安全。

新竹縣吳姓婦人前天下午帶兩名年幼女兒穿越斑馬線，不料被左轉的轎車撞飛，肇事者是年僅17歲少年，警方依無照駕駛、未禮讓行人2項違規開單告發，婦人也提告過失傷害。圖／警方提供
新竹縣吳姓婦人前天下午帶兩名年幼女兒穿越斑馬線，不料被左轉的轎車撞飛，肇事者是年僅17歲少年，警方依無照駕駛、未禮讓行人2項違規開單告發，婦人也提告過失傷害。圖／警方提供

小女兒 撞飛 行人

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