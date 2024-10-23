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獨／家長會前會長竟偽造新北市府高官名片 借錢不還被告詐欺

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北三峽區某國中家長會前王姓男會長，經營工程行生意，10月初以資金卡住為由向家長協會成員借款15萬3次不還，被害人向警方提告詐欺，幕後更爆出王製作新北市政府副秘書長假名片，市府表示，製作假名片涉及公然冒用官銜罪將由警方偵辦。

三峽警方回應，將依詐欺及冒充公務員服章官銜等罪函送法辦。

地方政府內設有許多高階官員，其中局長以上的副秘書長開始可謂權力核心，因屬幕僚身分一般民眾較不熟悉。新北市副秘書長龔雅雯、柯慶忠、張其強都至少擔任過局長，3位皆在新北市長侯友宜身旁共事多年，能力、品德獲侯認可才獲拔擢至副祕職。

日前臉書「爆料公社」有被害人貼文，指王男表示三峽某高中需要做工程，但資金卡住借款3次15萬，之後王男開始推託學校作業有誤會延後撥款，之後便訊息已讀不回。被害人怒批「三峽教育界怎麼會有這麼無恥的人」，要騙錢還到處用學校名義騙，向警方提告詐欺。

地方人士指出，王男製作副秘書長假名片，認為王男是藉此讓外界誤以為侯友宜將讓王擔任副秘書長，王在地方上經常參與學校工程，藉假名片偽裝自己與侯友宜關係良好，讓自己更吃得開。

地方人士也說，遭騙錢的受害者應該不只一人，據悉許多前校長、家長協會會員也與王有金錢往來，是否也遭受詐騙正在釐清。

三峽警分局表示，上述借錢不還案臉書貼文被害者已提告詐欺，昨晚連夜通知王男到案說明，王男並未否認借錢一事，也承認製作假名片，辯稱只有傳給幾個人而已。警詢後依刑法詐欺及冒充公務員服章官銜等罪，函送新北地檢署偵辦。

新北市教育局對此表示，經查王男曾任三峽某國中家長會長及三峽某高中家長會長。王男的子女已從該高中畢業，已卸任家長會長職務，學校強調並無授予王男處理學校專案。

被害人也在自己臉書貼出疑為王男的澄清文，王男臉書表示對所有不實指控將委由律師提出妨害名譽。針對製作假名片一事，新北市新聞局長、市府發言人李利貞表示，將了解情況，若假冒屬實涉及公然冒用官銜罪交由警方偵辦。

王男對此表示，因為做生意被跳票，資金一時轉不過來，才會向周邊朋友小額借錢，表示向臉書貼文的被害人借35萬，另外一位三峽某國中前校長借了60萬還剩40多萬未還，自己也是被倒債的被害者，一旦資金充裕時會將欠款還清。

假名片一事，王男表示，當時協助選舉後聽聞未來有機會進入新北市府服務，當時查看職缺有副祕的空缺，因此就先行製作名片，期間雖然有傳給幾個人，但是絕無利用假名片藉此取得學校工程。

被害人表示王男一開始推託學校作業有誤會延後撥款，之後開始訊息已讀不回。圖／臉書爆料公社翻攝
被害人表示王男一開始推託學校作業有誤會延後撥款，之後開始訊息已讀不回。圖／臉書爆料公社翻攝
地方人士指控王男製作假新北市府副秘書長名片，認為王男藉此讓外界誤以為侯友宜將讓王擔任副秘書長。記者李定宇／翻攝
地方人士指控王男製作假新北市府副秘書長名片，認為王男藉此讓外界誤以為侯友宜將讓王擔任副秘書長。記者李定宇／翻攝
王男真名臉書帳號3月後未更新。被害人在臉書貼出疑王男另外帳號的自清文。記者李定宇／翻攝
王男真名臉書帳號3月後未更新。被害人在臉書貼出疑王男另外帳號的自清文。記者李定宇／翻攝

提告 詐欺

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