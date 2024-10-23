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今天風真透...苗栗路樹倒、市招掉 女騎士遭壓輕傷未送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣今天東北風強勁，造成至少5棵路樹倒塌、2件市招掉落，其中，苗栗市三角公園一名女騎士被掉落帆布招牌壓倒人車受輕傷，中央氣象署強風警報，還會持續到26日上午11點，民眾要小心。

苗栗縣今天颳起強風，頭份市永貞國小外台13線人行道一棵路樹，今天上午6點半左右發現往校園傾倒，當時還沒有學生上學，且位置是校園停車格，並沒有造成其他災害，另在苗栗市經國路4段，因排水溝工程，人行道5棵大樟樹附著力較差，還好都是倒向路外，沒有波及人車。

此外，頭份市、苗栗市各有一件店招掉落，其中，苗栗市一名56歲女騎士上午9點50分左右，騎車經過三角公園，帆布招牌掉落壓到人車倒地，女騎士輕微受傷，並沒有送醫，當地高苗里長王士章第一時間趕到現場關心，案由警方在現場警戒處理中。

苗栗市三角公園今天布店招掉落，造成一名女騎士輕微受傷。圖／王士章提供
苗栗市三角公園今天布店招掉落，造成一名女騎士輕微受傷。圖／王士章提供
苗栗縣頭份市永貞國小外1棵路樹今天上午倒向校園，還好沒有波及師生。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市永貞國小外1棵路樹今天上午倒向校園，還好沒有波及師生。圖／民眾提供
苗栗市三角公園今天布店招掉落，造成一名女騎士輕微受傷。圖／王士章提供
苗栗市三角公園今天布店招掉落，造成一名女騎士輕微受傷。圖／王士章提供
苗栗市經國路4段5棵大樟樹今天不敵強風傾倒，沒有波及人車。記者范榮達／攝影
苗栗市經國路4段5棵大樟樹今天不敵強風傾倒，沒有波及人車。記者范榮達／攝影

人行道 苗栗市 路樹

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