今天風真透...苗栗路樹倒、市招掉 女騎士遭壓輕傷未送醫

苗栗縣今天東北風強勁，造成至少5棵路樹倒塌、2件市招掉落，其中，苗栗市三角公園一名女騎士被掉落帆布招牌壓倒人車受輕傷，中央氣象署強風警報，還會持續到26日上午11點，民眾要小心。

苗栗縣今天颳起強風，頭份市永貞國小外台13線人行道一棵路樹，今天上午6點半左右發現往校園傾倒，當時還沒有學生上學，且位置是校園停車格，並沒有造成其他災害，另在苗栗市經國路4段，因排水溝工程，人行道5棵大樟樹附著力較差，還好都是倒向路外，沒有波及人車。