新莊中正、思源路口抓違規上大漢橋 3個月狂開萬張罰單

新北市今年7月在新莊中正路、思源路口設置科技執法，抓外側往環漢路專用道違規右轉上大漢橋，新北市議員翁震州今天在議會總質詢指出，7月1日起至今年9月，該路段已經開出1萬700多張罰單，科技執法有其效果，但宣導不足，根本是跟民眾搶錢。新北市長侯友宜表示，科技執法事先提醒要更周全，議員提出的問題都會檢討與調整。

翁震州說，執法導入數位科技、AI，到底是為了執法，還是要跟民眾搶錢，審計處就檢討去年交通罰單比前年多15億元，當初財政局說明是來自科技執法，到底相關路段設立標準是什麼？

侯友宜強調，生命是無價的，市府花了很多錢設置相關設備，目的是希望用路人安全無虞，相關設置路段，都有先分析評估易肇事地點，並完整告知人民，其中以安全最主要，如果成效不錯，就會繼續做下去。

警察局長廖訓誠指出，科技執法目的是要減少交通事故，不是為了開罰單，如果設置地點交通事故減少，也可以轉換位置，也都獲得中央肯定。

翁震州說，科技設置要充分宣導，新莊中正、思源路口，今年7月1日至9月已取締1萬700多件，市府進帳640萬元，現在很多民眾已沒有看傳統媒體，很多人都不知道該處有變更路線，等收到五、六張罰單，才知道。