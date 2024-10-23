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房間著火逃出求救卻躲入隔壁房 高雄瑞谷商旅火警曝1死原因
高雄市新興區七賢一路瑞谷商旅今晨火警，死者江姓男子長期投宿起火房間，火警發生時，曾奪門逃出求救，在旅館員工滅火後時未逃下樓，疑吸入過量濃煙送命，確實死因待檢方相驗。
據了解，54歲的江姓男子自8月21日就投宿瑞谷商旅，昨晚回旅館時，旅館員工曾發覺他臉部有受傷瘀血，身體虛弱，今天清晨他投宿的1103號房起火後，房內濃煙竄升，他也曾打電話向櫃台求救。
旅館櫃台蔣姓男子上樓，見床頭櫃放電器處起火，曾拿滅火器進房滅火，江姓男子躲在隔壁1105號房門口，以為已經滅火，沒下樓逃生，蔣姓員工趕緊請呼叫樓下櫃台向119求救，不料這時房內又起火，濃煙竄遍整片樓層，江姓男子倒地昏迷，直到消防隊員上樓，他已經無生命跡象。
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