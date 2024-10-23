桃園吸膠男持傘作勢攻擊路人嗆警 警：地方頭痛人物

桃園市平鎮區36歲潘姓男子居無定所，3月前才因吸食安非他命被查獲，昨天他在營德路手持雨傘作勢攻擊路人，疑似吸食強力膠，員警獲報攔下，潘嗆「這是恁兜（你家）喔」，警方今天上午表示，潘男精神不穩定，手持強力膠但未發現吸食違法行為，經勸導後離開。

平鎮警方指出，潘男父母家人已過世，未婚獨自生活，自平鎮金陵路老房子欠款被法拍後，一個人居無定所，靠著平日拾荒維生，偶爾會購買強力膠吸食，未發生過傷人情事，3月前因吸食安非他命被抓，是地方頭痛人物。

警方昨天下午接獲民眾報案，指潘男在龍岡地區的營德路疑似吸食強力膠，在路上手持雨傘作勢攻擊路人，引起路人嚇到，員警到場詢問「為何攻擊別人，為何到此？，潘男還嗆說「這是恁兜喔」，他巡巡看看，為何不能來，等一下就回去等話語。

警方表示，員警發現潘男精神狀況不穩定，手中握有強力膠，現場並未發現吸食強力膠等違法行為，經勸導後讓潘男離開，警方也會加強周邊巡守維護民眾安全。