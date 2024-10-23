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藍鯨自殘遊戲入侵台灣 侯友宜：跨局處防治

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導

台灣青少年自殺率偏高，新北市議會今天總質詢，議員張維倩指出，曾在俄羅斯流行的「藍鯨遊戲」疑已入侵台灣，最後的指令就是要求青少年「自殺」，新北有無任何防治作為。新北市長侯友宜表示，全國青少年自殺率偏高，需要全國一起重視，新北市有跨局處心理健康及自殺防治平台，隨時掌握相關趨勢與現象，全力輔導。

今天總質詢由蘇系議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福聯合質詢。

張維倩說，藍鯨遊戲透過抖音、推特與IG推播到青少年，這個遊戲要先輸入名字、住址與裸照，可能先叫你看恐怖電影，或自殘等，如果青少年不想繼續，就會被公布真實姓名與裸照，讓孩子身敗名裂，現在已經傳入台灣的現象。

張維倩說，孩子在人格養成過程很容易受到外界刺激，不管是學校功課，還是外界刺激，新北市教育局、衛生局都要有無預防之道，現在人手一機，很容易接觸相關資訊， 相關預防措施也要因應時代調整。

侯友宜坦言，青少年自殺率偏高，以新北市為例，2022年每十萬人口9點多，2023年達到11人，這是全國的普遍現象，全國應該要整體思考。

侯友宜說，新北市目前有跨局處心理健康及自殺防治辦公室，成效當然要繼續努力，但針對網路新趨勢，透過跨局處共同解決與提出因應之道。

衛生局長陳潤秋表示，市府進到校園去年強化宣導，去年辦了61場次，有1萬多人次參加，還有線上活動，青年局也有加入，並舉辦論壇。

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新北市議員張維倩呼籲新北市府重視自殺問題。記者葉德正／攝影
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衛生局

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