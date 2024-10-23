聽新聞
0:00 / 0:00
影／3長者挑戰三地山北峰最大84歲 颱風後坍方迷途警民合作救援
高雄3名山友本月20日上午到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人找不到路徑而迷途受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。
里港警分局三地門分駐所警員何韋成獲報，與當地村民林英雄上山救援，歷經約1.5小時的長途跋涉搜尋，平安尋獲迷路3人，幸無受傷。
三地門分駐所指出，三名山友年紀為61歲、71歲與84歲，三人在20日早上8點登山，午後縱走三地山北峰，因颱風過後山區樹倒找不到路而迷途。
警員何韋成當日下午3點多接獲報案，與當地熱心村民林英雄上山搜救，雖有報案人提供經緯度，但沿途因颱風過後山區多數小路皆已埋沒，亦有多處路段坍方，艱困難行，只能沿路開闢新道路，搜尋難度大增，終於在傍晚5時許尋獲3人，亦晚間7時多，3人平安護送抵達三德檢查所。
警方提醒，山友爬山請勿獨攀，並於爬山前學會登山離線地圖及訓練體力、攜帶足夠之裝備和糧食，避免造成迷路或者體力不支之情形。若遇有緊急狀況務必冷靜確認自身安全後，撥打110、119告知座標方位，並於現場等待救援，勿隨意走動避免遭遇更大危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言