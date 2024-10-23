影／3長者挑戰三地山北峰最大84歲 颱風後坍方迷途警民合作救援

高雄3名山友本月20日上午到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人找不到路徑而迷途受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。

里港警分局三地門分駐所警員何韋成獲報，與當地村民林英雄上山救援，歷經約1.5小時的長途跋涉搜尋，平安尋獲迷路3人，幸無受傷。

三地門分駐所指出，三名山友年紀為61歲、71歲與84歲，三人在20日早上8點登山，午後縱走三地山北峰，因颱風過後山區樹倒找不到路而迷途。

警員何韋成當日下午3點多接獲報案，與當地熱心村民林英雄上山搜救，雖有報案人提供經緯度，但沿途因颱風過後山區多數小路皆已埋沒，亦有多處路段坍方，艱困難行，只能沿路開闢新道路，搜尋難度大增，終於在傍晚5時許尋獲3人，亦晚間7時多，3人平安護送抵達三德檢查所。