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影／3長者挑戰三地山北峰最大84歲 颱風後坍方迷途警民合作救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高雄3名山友本月20日上午到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人找不到路徑而迷途受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。

里港警分局三地門分駐所警員何韋成獲報，與當地村民林英雄上山救援，歷經約1.5小時的長途跋涉搜尋，平安尋獲迷路3人，幸無受傷。

三地門分駐所指出，三名山友年紀為61歲、71歲與84歲，三人在20日早上8點登山，午後縱走三地山北峰，因颱風過後山區樹倒找不到路而迷途。

警員何韋成當日下午3點多接獲報案，與當地熱心村民林英雄上山搜救，雖有報案人提供經緯度，但沿途因颱風過後山區多數小路皆已埋沒，亦有多處路段坍方，艱困難行，只能沿路開闢新道路，搜尋難度大增，終於在傍晚5時許尋獲3人，亦晚間7時多，3人平安護送抵達三德檢查所。

警方提醒，山友爬山請勿獨攀，並於爬山前學會登山離線地圖及訓練體力、攜帶足夠之裝備和糧食，避免造成迷路或者體力不支之情形。若遇有緊急狀況務必冷靜確認自身安全後，撥打110、119告知座標方位，並於現場等待救援，勿隨意走動避免遭遇更大危害。

高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
高雄3名山友到屏東縣三地門鄉德文村觀望山登山，挑戰縱走三地山北峰，但因山區受颱風影響樹木倒塌，三人迷路受困，警方獲報後，與當地熱心村民一同上山救援，平安尋獲3人。圖／警方提供
熱心村民在前方開路，警方在後方護送。圖／警方提供
熱心村民在前方開路，警方在後方護送。圖／警方提供

屏東縣 山友 颱風

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