台南阿伯騎醫療電動代步車逆向左轉 直行車輛差點撞上

台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上；警方今天說，醫療電動代步車未靠邊行走，未依規定穿越道路，違反道交條例規定，可處500元罰鍰。

據了解，一名阿伯前天下午2點30分騎醫療電動代步車沿著台南市北區北門路二段後，要左轉和緯路口，對向直行車輛紛紛閃避，還好沒有撞上，後方汽車駕駛傻眼，直呼「怎麼這樣騎？」並有人將過程PO上「社會事影音平台」群臉書社群，網友說，這樣太危險了。