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台南阿伯騎醫療電動代步車逆向左轉 直行車輛差點撞上

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上；警方今天說，醫療電動代步車未靠邊行走，未依規定穿越道路，違反道交條例規定，可處500元罰鍰。

據了解，一名阿伯前天下午2點30分騎醫療電動代步車沿著台南市北區北門路二段後，要左轉和緯路口，對向直行車輛紛紛閃避，還好沒有撞上，後方汽車駕駛傻眼，直呼「怎麼這樣騎？」並有人將過程PO上「社會事影音平台」群臉書社群，網友說，這樣太危險了。

台南市警五分局副分局長陳柏宇說，醫療電動代步車是行人活動輔具，於道路上使用時，應在人行道範圍通行，如未劃設人行道則應靠路邊通行。這輛醫療電動代步車未靠邊行走及未依規定穿越道路，違反道交條例第78條第1至第3項規定，可處500元罰鍰。呼籲高齡者使用醫療代步車時，應遵守規定，以確保安全。

台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上。圖／翻攝自社會事影音平台臉書社群
台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上。圖／翻攝自社會事影音平台臉書社群
台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上。圖／翻攝自社會事影音平台臉書社群
台南市北區北門路二段、和緯路口，前天下午發生阿伯騎醫療電動代步車逆向要左轉，對向直行車輛紛紛閃避，差點撞上。圖／翻攝自社會事影音平台臉書社群

人行道 台南 電動

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