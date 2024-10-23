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影／台東醉男闖派出所勸不聽 3警輪番怒斥驅離「學長」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東蘭嶼年約60歲黃姓退休警員酒醉闖他人民宿滋擾後，被獲報員警勸離，未料，黃疑心有不甘，竟欲闖入派出所，3名員警見狀，立即上前輪番喝斥，黃才乖乖返家休息，喝斥過程被民眾側拍下來。台東警分局表示，員警執勤過程有無相關違失？已立案調查，並將依相關規定議處及加強員警教育訓練

台東警分局表示，這起民眾滋擾事件發生於天下午4點多，蘭嶼建蘭派出所接獲民眾報案稱紅頭村某民宿遇有酒醉男子滋擾情形，員警獲報到場將男子勸離，不料，男子再步行欲從派出所後門闖入所內，被員警發現後，立即上前制止，因男子喝的很茫，又屢勸不聽，員警喝斥離開，男子才離去返家休息。

不過，員警喝斥過程都被側拍下來，只見3名員警貼近男子輪番大聲喝斥男，男子可能是喝太醉了，全程都未發一語，只能乖乖站著聽訓。有民眾質疑員警沒有必要大小聲，直接管束就好。另有民眾認為，滋擾他人民宿及闖派出所就可以偵辦了，員警喝斥剛好而已。

據了解，該男子為年約60歲黃姓男子，是一名退休警員。針對民眾側拍影像，分局表示已立案調查員警執勤過程有無相關違失，並將依相關規定議處及加強員警教育訓練。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東蘭嶼年約60歲黃姓男子酒醉闖他人民宿滋擾後，被獲報員警勸離，未料，黃疑心有不甘，竟欲闖入派出所，3名員警見狀，立即上前輪番喝斥，黃才乖乖返家休息，喝斥過程被民眾側拍下來。圖／蘭嶼鄉民提供
台東蘭嶼年約60歲黃姓男子酒醉闖他人民宿滋擾後，被獲報員警勸離，未料，黃疑心有不甘，竟欲闖入派出所，3名員警見狀，立即上前輪番喝斥，黃才乖乖返家休息，喝斥過程被民眾側拍下來。圖／蘭嶼鄉民提供

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