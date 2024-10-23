掛假牌照車滿街跑 北巿議員曝原因：警無法阻斷銷售管道

假車牌氾濫，台北市議員柳采葳指出，北市假車牌違規近5年來暴增7.7倍，但販售假車牌者，5年來警方卻只抓1件，她認為警方沒阻斷銷售管道，導致假牌車滿街跑。另外，協助取締假車牌的科技設備也不足，具車牌辨識的監視器攝影機不到2成，巡邏機車配智慧輔助系統僅7%。對此，市警局表示，將加速科技設備建置率。

柳采葳指出，有警員認為超過速限40公里即認定嚴重超速，必須扣牌6個月，是造成近來假車牌氾濫的原因。111年台北市因嚴重超速遭吊扣及註銷牌照1036件，112年1至6月494件，112年6月修法後，7到12月突暴增3100件，比111年增加近2.5倍，今年113年1至7月也高達1811件。

另據統計，近5年警方取締車牌違規共509件，偽變造數牌照違規65件、使用他車牌照違規444件。偽造車牌部分，從109年的4件到113年的35件，5年增加7.7倍。

柳采葳指出，販售假車牌業者在網路四竄，只要搜尋「客製化車牌」即可找到相關資訊，一組汽車假車牌賣5500元到7500元不等，號稱監理站內部文件一比一客製，然而近5年北市警方查獲「販賣假車牌」汽車0件、機車1件，她要求警方加強查緝網路上「販售假車牌」不肖業者，請網路平台業者把相關資訊下架，阻斷製造假車牌源頭。

另外，柳采葳說，警方也應增加「車牌辨識攝影機」及「智慧警勤輔助系統」的建置數量及速度。此外，車辨系統無法跨縣市，只要犯罪嫌疑人跑到其他縣市，就得到該縣市調監視器，延誤破案時間。因此也呼籲北市警局與中央溝通，整合北北基桃車牌辨識系統資料庫，協助員警查犯嫌行車軌跡。

北市警局指出，去年起即自建「智慧警勤輔助系統」輔以「錄影監視系統之車牌辨識攝影機」加強攔查，遏止偽變造車牌氾濫。另於「台北市網購平台管理定期會議」提案「禁賣客製化汽、機車牌照」，會議結論建議交通主管機關研議修法認定要件後，始得依法禁賣商品。

另外，市警局表示，未來將研議於預算內提升「智慧警勤輔助系統」及「車牌辨識監視器數量」建置率，由巡邏汽、機車上搭載設備進行移動式車牌辨識，自動查尋失贓車、車輛註銷等案件，近期也配合警政署新增匯入「AB權利車」、「疑似偽變造車牌」黑名單資料庫，自動辨識可疑車輛，提升執法效率。

至於智慧警勤輔助系統，北市共70套車載式設備搭配巡邏汽車使用、建置比例17.3％，在六都中僅次於台中市；215套M-Police車辨APP使用授權搭配巡邏機車使用，建置比例7.7％，為六都中最高。