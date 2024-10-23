高雄瑞谷商旅火警 他驚打愛妻手機直呼「死了」...跳鄰樓撿回一命

高雄市瑞谷商旅今晨發生火警，翁姓男子住死者江姓男子的對面房，火警時他緊閉房門，開窗呼救，發現濃煙竄入，他直呼「死了！死了！」為了逃生，跳到隔壁建築大樓鷹架才撿回一命。

翁姓男子在台中從事地產開發，昨天出差到高雄，昨晚自覺太累才投宿瑞谷過夜，沒想到會遇上火警。

翁說，清晨6時許，他聞到一股煙味，開門發現白煙，整層樓煙霧瀰漫，馬上關起門深怕濃煙竄入房間，立刻打電話給櫃台，不久黑煙就竄入房間，他趕緊打開窗戶，說當時打電話給妻子，直呼「死了！死了，會不會就死在這裡」。