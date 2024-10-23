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打翻醋醰？蔣友青爆粗口辱妻 搭公車飆英文咆哮民眾全直擊

聯合新聞網／ 綜合報導

蔣家第四代蔣友青常有脫序行為頻登上新聞版面，2013年因寄恐嚇信揚言要炸掉位於天母的美國學校，被警方函送檢方偵辦，上個月又突然現身士林地檢署，對現場媒體咆哮，沒想到日前再度情緒失控，被民眾直擊在公車上狂飆髒話。

根據「鏡週刊」報導，上個月底蔣友青身穿襯衫、頭戴帽子搭乘公車，不顧車內還有其他人，拿著手機用英文大聲咆哮，引起同車乘客側目，並錄下過程上傳到Threads社群，「下班時間…285公車內，人群擁擠，這位可怕的蔣家後代竟然這樣咆哮嚇人…當下蠻想大聲告訴司機：直接開往派出所去」。

據了解，當時蔣友青拿著手機狂錄語音訊息，接連狂罵好幾段英文髒話，內容包含「婊子」、「混蛋」等，許多不堪入耳的言詞。而從這段對話中能感受，蔣友青語帶憤怒及醋意，像是在怒罵一名女性。

經「鏡週刊」詢問蔣友青友人，得知當天蔣是與妻子吵架，爆粗口的內容包括「婊子」，並懷疑對方與其他異性的關係，不免讓外界好奇7年夫妻關係，是否面臨緊繃狀態。

蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照
蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照

婚姻 蔣友青

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