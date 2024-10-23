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沒看到！彰化員林砂石車輾過電動機車 6旬婦卡車下慘死
彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何姓婦人被輾壓在車下，彰化縣消防局人員出動搶救，將她救出時已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術，車禍肇事原因調查中。
彰化縣消防局第二大隊今天上午8點42分接獲通報員林市中山路與員林大道五段路口發生車禍，消防員出動搶救，發現何女（62歲）被輾壓受困於車下，將人救出後，她已無呼吸心跳，且整個右腿被壓斷大出血，右腿、左腳踝及左手掌均粉碎性骨折，送往員基醫院救治後仍不治。
警方初步調查，砂石車駕駛劉男行駛在中山路往南方向行駛，當時何女騎電動機車行駛在砂石車前方，突遭砂石車輾過，何女整個人卡進砂石車下，其電動機車變成在砂石車後方，車禍現場相當驚悚 ，劉男表示未看到何女，其酒測值為零，肇事責任調查中。
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