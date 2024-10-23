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沒看到！彰化員林砂石車輾過電動機車 6旬婦卡車下慘死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何姓婦人被輾壓在車下，彰化縣消防局人員出動搶救，將她救出時已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術，車禍肇事原因調查中。

彰化縣消防局第二大隊今天上午8點42分接獲通報員林市中山路與員林大道五段路口發生車禍，消防員出動搶救，發現何女（62歲）被輾壓受困於車下，將人救出後，她已無呼吸心跳，且整個右腿被壓斷大出血，右腿、左腳踝及左手掌均粉碎性骨折，送往員基醫院救治後仍不治。

警方初步調查，砂石車駕駛劉男行駛在中山路往南方向行駛，當時何女騎電動機車行駛在砂石車前方，突遭砂石車輾過，何女整個人卡進砂石車下，其電動機車變成在砂石車後方，車禍現場相當驚悚 ，劉男表示未看到何女，其酒測值為零，肇事責任調查中。

員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供
員林市中山路與員林大道五段路口今天上午一輛砂石車撞到電動機車，電動機車駕駛何女被輾壓在車下，送醫後不治。圖／民眾提供

砂石 電動機車

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