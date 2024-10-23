影／北巿調酒師夜闖自家酒館 反鎖廁所持刀自傷送醫不治

莊姓男子昨晚潛入平時上班的髮廊酒館，店長發現保全系統有異，報警並折回店內，將莊男堵在酒館內，警方介入破門發現，莊男在廁所內自殘後昏迷，店長也才知悉入侵者是自家員工。莊男送醫不治，檢警今將相驗釐清死因。

警方調查，30歲張姓男子在中山區長春路某複合式髮廊、酒館擔任店長，昨晚8時許下班離店後，接獲保全系統發出的斷電通知，立即用手機遠端想查看店內監視器畫面，也發現監視器全遭關閉，回放稍早畫面則發現店家遭人闖入，立刻報警處理並折回店內查看。

張男聯絡一名員工陪同返店，發現入侵者從店門外電箱拿取備用鑰匙，入店後關閉保全系統和監視器系統，一路潛入髮廊後方的小酒館，3人黑暗中發生推擠，張男和員工順勢將酒館及髮廊間的門堵住，將入侵者困在酒館內，等待員警到場。

轄區長春路派出所員警獲報到場，張男告知酒館內有大批酒瓶、吧檯上還有水果刀，貿然進入可能危險，員警便裝備盾牌、臂盾等，一邊破門、一邊對入侵者喊話，但入侵者始終未回應。

員警晚間9時27分破門進入酒館，發現酒館地面留有血跡，酒館廁所上鎖，再度破門後，發現入侵者倒臥廁所地面，手部、頸部有割傷，已無意識，身旁還留有一把沾血水果刀，立刻將其送往台北馬偕醫院搶救，仍於深夜10時宣告不治。

警方後續清查身分，發現死者是27歲莊姓男子，平時就在案發店家內擔任調酒師，穩定工作已1年多，所以熟悉店內備用鑰匙位置及保全系統運作，張男對於入侵者是自家調酒師感到非常意外。家屬則不願相信莊男會作案、畏罪自傷，檢警今將相驗釐清死因。