高雄小港華廈失火元凶找到了 男放鞭炮飛入陽台釀禍

高雄小港區店北路華廈今年7月13日下午發生火警，所幸火勢未從陽台延燒至屋內，未造成人員傷亡，警消事後查出是許姓男子放鞭炮惹禍，將他依放火罪移送法辦。雄檢偵辦時，許男願意賠償吳姓屋主損失，檢方考量雙方和解，給予緩起訴，並要他支付公庫1萬元。

檢方調查，今年7月13日下午3時許，小港區店北路華華廈台突然竄火，火勢燒毀陽台冷氣機、曬衣架、陽台牆面、緩降機、紗窗等物，所幸消防局灌救及時，未讓火勢延燒，

警消事後調查起因，發現是鞭炮飛進陽台釀禍，循線查出許姓男子在案發當時，在附近施放鞭炮，導致爆竹飛進陽台起火，將許男依放火罪嫌送辦。