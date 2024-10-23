聽新聞
0:00 / 0:00
高雄小港華廈失火元凶找到了 男放鞭炮飛入陽台釀禍
高雄小港區店北路華廈今年7月13日下午發生火警，所幸火勢未從陽台延燒至屋內，未造成人員傷亡，警消事後查出是許姓男子放鞭炮惹禍，將他依放火罪移送法辦。雄檢偵辦時，許男願意賠償吳姓屋主損失，檢方考量雙方和解，給予緩起訴，並要他支付公庫1萬元。
檢方調查，今年7月13日下午3時許，小港區店北路華華廈台突然竄火，火勢燒毀陽台冷氣機、曬衣架、陽台牆面、緩降機、紗窗等物，所幸消防局灌救及時，未讓火勢延燒，
警消事後調查起因，發現是鞭炮飛進陽台釀禍，循線查出許姓男子在案發當時，在附近施放鞭炮，導致爆竹飛進陽台起火，將許男依放火罪嫌送辦。
檢方偵辦時，許男坦承當時有放鞭炮，願意賠償吳姓屋主損失，檢方考量吳姓屋主僅陽台受損，未傷及結構，因雙方已和解，許男也無前科，給予他緩起訴處分，並要他支付公庫1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言