快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄瑞谷商旅火警1死3傷 54歲死者為長住客...起火處在床頭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區瑞谷商旅今天清晨發生火警，第10樓層江姓死者長期投宿的房間起火，警、消初步懷疑是床頭擺放電器處起火，確實起火原因待鑑識調查。

高雄市新興區七賢一路瑞谷商旅是11樓建築，已經營46年，於1978年開幕營業，後來生意蕭條，近20年前成為平價旅館，2019年翻修，目前是2星級旅館，也供投宿者長期按月租房。消防局表示，每年抽查飯店業消防設備，瑞谷商旅在8月間經抽查合格，

今天清晨6時25分，瑞谷商旅未編4樓房號，第10樓層冒出濃煙，商旅內警鈴響起，消防設備也自動啟動，飯店員工蔣姓男子（34歲）上樓查看，見江姓男子（54歲）投宿的10樓「1103」號房竄出濃煙，趕緊協助滅火，並呼叫櫃台向119求救。

消防局先後出動25車53人趕赴瑞谷商旅搶救，發現10樓濃煙散布，救出蔣姓員工及投宿同樓層的陳姓男子（57歲）、翁姓男子（48歲），發現江姓男子在自己的房間昏迷，立即救下他們4人，分別送高醫、大同、民生醫院急救。

江姓男子在高醫急救，至上午8時22分宣告不治。據了解，江姓男子是瑞谷商旅的長期租客，8月21日投宿1103號房。

火警發生時，其餘樓層的投宿旅客聽到警鈴聲趕下樓逃生，有外籍投訴旅客還包著床單趕下樓，心有餘悸。

消防局火調人員初步勘查，江姓男子投宿的房間起火，起火點疑在電器擺放處，初步研判無外力介入，確實起火原因由消防局調查。

高雄市瑞谷商旅今晨起火，釀1死3傷，外籍旅客包床單逃生。記者林保光／翻攝
高雄市瑞谷商旅今晨起火，釀1死3傷，外籍旅客包床單逃生。記者林保光／翻攝
高雄市瑞谷商旅今晨起火，釀1死3傷。記者林保光／翻攝
高雄市瑞谷商旅今晨起火，釀1死3傷。記者林保光／翻攝

房間 飯店

延伸閱讀

高雄瑞谷商旅清晨火警 釀1死3傷

影／汐止好巿多附近鐵皮工廠起大火 大量濃煙竄新台五路、大同路塞爆

茂德斥資13億 高雄大獵地 換算每坪單價逾222萬 創區域新高

議員指13消防分隊未設電動車滅火設備 北市：續充實

相關新聞

影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，造成電動機車駕駛何姓婦人身亡，不過車禍...

少年開車釀3死收容「家庭支持」強 觀護所親人探視不斷

台北市內湖區日前發生曾姓少年無照偷開外祖父車子外出、行經東湖市場失控衝撞上臭豆腐店造成3死命案，少年鑄成大錯，收容在少年...

濃煙竄天際！台中大肚1資源回收場陷火海 入夜車陣回堵到追分

台中市大肚區沙田路一處資源回收場發生火警，由於現場堆放大量塑膠類廢棄物陷入火海，火勢一發不可收拾，還發出陣陣濃煙，由於現...

婦神情詭異…超商星巴克咖啡、鮮奶拿了就走 下場曝光

1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元...

調酒師潛酒館行竊失風…關廁所自殘10餘刀亡 相驗結果出爐

莊姓調酒師昨鬼祟潛入平時上班的髮廊酒館，張姓店長發覺異狀返店查看，黑暗中將「竊賊」關進酒館區報警處理，警方介入莊男在廁所...

小孩扮「金童玉女」媽祖面前拍照PO網 母致歉提告10餘名辱罵者

台中1名媽媽因萬聖節來臨，將2名小孩打扮成金童玉女到台中南屯區萬和宮拍照，照片上傳網路引來爭議，網友認為不尊重媽祖紛紛撻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。