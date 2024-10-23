高雄瑞谷商旅火警1死3傷 54歲死者為長住客...起火處在床頭

高雄市新興區瑞谷商旅今天清晨發生火警，第10樓層江姓死者長期投宿的房間起火，警、消初步懷疑是床頭擺放電器處起火，確實起火原因待鑑識調查。

高雄市新興區七賢一路瑞谷商旅是11樓建築，已經營46年，於1978年開幕營業，後來生意蕭條，近20年前成為平價旅館，2019年翻修，目前是2星級旅館，也供投宿者長期按月租房。消防局表示，每年抽查飯店業消防設備，瑞谷商旅在8月間經抽查合格，

今天清晨6時25分，瑞谷商旅未編4樓房號，第10樓層冒出濃煙，商旅內警鈴響起，消防設備也自動啟動，飯店員工蔣姓男子（34歲）上樓查看，見江姓男子（54歲）投宿的10樓「1103」號房竄出濃煙，趕緊協助滅火，並呼叫櫃台向119求救。

消防局先後出動25車53人趕赴瑞谷商旅搶救，發現10樓濃煙散布，救出蔣姓員工及投宿同樓層的陳姓男子（57歲）、翁姓男子（48歲），發現江姓男子在自己的房間昏迷，立即救下他們4人，分別送高醫、大同、民生醫院急救。

江姓男子在高醫急救，至上午8時22分宣告不治。據了解，江姓男子是瑞谷商旅的長期租客，8月21日投宿1103號房。

火警發生時，其餘樓層的投宿旅客聽到警鈴聲趕下樓逃生，有外籍投訴旅客還包著床單趕下樓，心有餘悸。