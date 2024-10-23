快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄瑞谷商旅清晨火警 釀1死3傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄巿新興區瑞谷商旅今天清晨發生火警，延燒約半個多小時，消防隊救出4名投宿旅客，其中住11樓的男子送醫無生命跡象，送醫搶救不治，另有3人受傷。確實起火原因由警、消調查中。

今天清晨6時25分，高雄市消防局據報，新興區七賢一路上瑞谷商旅發生火警，立即出動25車53人前往，到場後時濃煙冒出，馬上布線搶救，直到6時50分撲滅火勢。

消防隊員滅火時，發現10樓房間燃燒，救出4名投宿男子，分別送往高醫、大同等醫院急救，3人意識清楚，其中1名男子失去生命跡象，送醫不治。

據了解，命危的60歲江姓男子，投宿旅館11樓，無生命跡象送高醫，警方已通知家人。其餘3名傷者分別是陳姓男子（57歲），送高醫、蔣姓男子（37歲）嗆傷送民生醫院、翁姓男子（48歲）預防性送醫，送大同醫院治療。

高雄市瑞谷商旅今天清晨發生火警，1男子不治。圖／讀者提供
高雄市瑞谷商旅今天清晨發生火警，1男子不治。圖／讀者提供
高雄市瑞谷商旅今天清晨發生火警，1男子不治。圖／讀者提供
高雄市瑞谷商旅今天清晨發生火警，1男子不治。圖／讀者提供

消防隊 高雄市

延伸閱讀

高雄瑞谷商旅火警 他驚打愛妻手機直呼「死了」...跳鄰樓撿回一命

高雄瑞谷商旅火警1死3傷 54歲死者為長住客...起火處在床頭

茂德斥資13億 高雄大獵地 換算每坪單價逾222萬 創區域新高

高雄22米高巨型南瓜燈試燈 比黃色小鴨還大民眾搶拍

相關新聞

影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，造成電動機車駕駛何姓婦人身亡，不過車禍...

少年開車釀3死收容「家庭支持」強 觀護所親人探視不斷

台北市內湖區日前發生曾姓少年無照偷開外祖父車子外出、行經東湖市場失控衝撞上臭豆腐店造成3死命案，少年鑄成大錯，收容在少年...

影／蘆洲2屁孩機車貼牌拒檢衝撞警車 身上搜出89標配刀

2名男子日前深夜在新北市蘆洲區未戴安全帽共乘機車拒檢，員警追上準備盤查時，他們又衝撞警車繼續逃，但很快就被攔截壓制逮捕，...

濃煙竄天際！台中大肚1資源回收場陷火海 入夜車陣回堵到追分

台中市大肚區沙田路一處資源回收場發生火警，由於現場堆放大量塑膠類廢棄物陷入火海，火勢一發不可收拾，還發出陣陣濃煙，由於現...

婦神情詭異…超商星巴克咖啡、鮮奶拿了就走 下場曝光

1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元...

調酒師潛酒館行竊失風…關廁所自殘10餘刀亡 相驗結果出爐

莊姓調酒師昨鬼祟潛入平時上班的髮廊酒館，張姓店長發覺異狀返店查看，黑暗中將「竊賊」關進酒館區報警處理，警方介入莊男在廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。