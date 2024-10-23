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高雄瑞谷商旅清晨火警 釀1死3傷
高雄巿新興區瑞谷商旅今天清晨發生火警，延燒約半個多小時，消防隊救出4名投宿旅客，其中住11樓的男子送醫無生命跡象，送醫搶救不治，另有3人受傷。確實起火原因由警、消調查中。
今天清晨6時25分，高雄市消防局據報，新興區七賢一路上瑞谷商旅發生火警，立即出動25車53人前往，到場後時濃煙冒出，馬上布線搶救，直到6時50分撲滅火勢。
消防隊員滅火時，發現10樓房間燃燒，救出4名投宿男子，分別送往高醫、大同等醫院急救，3人意識清楚，其中1名男子失去生命跡象，送醫不治。
據了解，命危的60歲江姓男子，投宿旅館11樓，無生命跡象送高醫，警方已通知家人。其餘3名傷者分別是陳姓男子（57歲），送高醫、蔣姓男子（37歲）嗆傷送民生醫院、翁姓男子（48歲）預防性送醫，送大同醫院治療。
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