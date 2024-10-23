影／汐止好巿多附近鐵皮工廠起大火 大量濃煙竄新台五路、大同路塞爆

新北市汐止區大同路一段1棟3層樓鐵皮透天厝，今天上午7時許突然發生火警，起火點疑似位於1樓，火煙不斷從屋內竄出。新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，所幸屋內無人受傷受困。目前火勢已控制正積極灌救中，起火原因仍待釐清。

據瞭解，現場為3層樓高鐵皮住宅兼工廠，屋內確定無人，新北市消防局共出動55車125人，火勢已阻隔不會延燒，正灌救中。

失火的食品工廠上午9點半火勢撲滅，消防局估計燃燒面積約300平方公尺，損失及起火原因待查。

汐止火警，新北消防局立即提醒民眾，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛影響。

台北市環保局稍早接獲新北火災空汙通報，也立即反應，對南港、文山區等地居民發出「火災空汙提醒」，經監測空品測站數值，尚且為良好至普通等級。

汐止區大同路一段這棟鐵皮透天厝，今天上午7時許發生火警。圖／翻攝自臉書社團汐止集團 新北巿汐止大同路一段292巷內3樓建物起火，為食品工廠及辦公室用途，消防人員撲滅火勢，目前殘火處理中。圖／新北巿消防局提供 新北市汐止區大同路一段一處工業區上午發生火警，汐止交通雪上加霜。記者林澔一／攝影

新北市汐止區大同路一處食品工廠及辦公室上午發生火警。記者林澔一／攝影

新北市汐止區大同路一處食品工廠及辦公室上午發生火警。記者林澔一／攝影

新北市汐止區大同路一處食品工廠及辦公室上午發生火警。記者林澔一／攝影

新北市汐止區大同路一處食品工廠及辦公室上午發生火警。記者林澔一／攝影