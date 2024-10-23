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影／汐止好巿多附近鐵皮工廠起大火 大量濃煙竄新台五路、大同路塞爆
新北市汐止區大同路一段1棟3層樓鐵皮透天厝，今天上午7時許突然發生火警，起火點疑似位於1樓，火煙不斷從屋內竄出。新北市消防局獲報派遣大批人車前往灌救，所幸屋內無人受傷受困。目前火勢已控制正積極灌救中，起火原因仍待釐清。
據瞭解，現場為3層樓高鐵皮住宅兼工廠，屋內確定無人，新北市消防局共出動55車125人，火勢已阻隔不會延燒，正灌救中。
失火的食品工廠上午9點半火勢撲滅，消防局估計燃燒面積約300平方公尺，損失及起火原因待查。
汐止火警，新北消防局立即提醒民眾，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛影響。
台北市環保局稍早接獲新北火災空汙通報，也立即反應，對南港、文山區等地居民發出「火災空汙提醒」，經監測空品測站數值，尚且為良好至普通等級。
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