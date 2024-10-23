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女子從12樓墜落 直直撞汽車車頂...搶救2小時身亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正區南昌路一棟大樓，昨天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家12樓墜下，直直落在汽車車頂，再反彈落到消防氣墊上，當下嘴角滲血還有呼吸心跳，意識不清緊急送醫，孰料狀況急轉直下，送醫2小時不治。

警、消昨天下午4點28分獲報，南昌路二段一棟大樓有人意圖輕生，蔡姓女子直接站出陽台外，且後腳跟已經懸空，消防隊不敢大意，立刻鋪設氣墊並動用雲梯車試圖接觸，孰料對峙近半小時，該女子仍跳下。

當時墜落地點，正好在鄰近汽車車頂上，再反彈墜落氣墊上，當下該女子沒有明顯外傷，僅嘴巴出血，但意識不清，緊急送台大醫院救治，孰料昨晚6時許仍不治身亡。

據了解，蔡女近年飽受情緒困擾，跟家人吵架後墜落；警方依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

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台北市中正區昨天下午傳出墜樓意外，該名女子一度有呼吸心跳緊急送醫，不幸仍不治。記者翁至成／翻攝
台北市中正區昨天下午傳出墜樓意外，該名女子一度有呼吸心跳緊急送醫，不幸仍不治。記者翁至成／翻攝

台大醫院 意識 消防隊

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