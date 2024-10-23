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本月第二起 台66大貨車追撞聯結車 直衝田裡車頭全毀
1名45歲的蔡姓大貨車駕駛，行駛於台66線往觀音方向，欲左轉新文路時，疑左轉未停等紅燈，不慎撞上直行的52歲陳姓連結車駕駛，蔡男頭部挫傷意識清楚，另陳男無受傷，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
桃園市新屋區昨晚8時3分許，警方接獲報案台66線與新文路路口發生車禍，經了解，蔡男駕駛大貨車行駛於台66線往觀音區方向，行經路口左轉新文路時，疑似左轉後未停等紅燈，之後便與對向車道直行的陳男，發生追撞車禍，警方立即前往處理及疏導交通。
被追撞的蔡男頭部擦挫傷意識清楚，另陳姓駕駛無受傷，不過現場場面嚴重，被追撞車輛更衝稻田裡，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
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