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台積電F20廠建廠工人觸電亡 配電停工

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋胡蓬生尹慧中／連線報導

新竹科學園區台積電F20廠18日發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。圖／聯合報系資料照片
新竹科學園區台積電F20廠18日發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。圖／聯合報系資料照片
新竹科學園區的台積電F20廠新建工程，18日傳出工安意外，52歲黃姓工人配電時，因觸電從工程梯上墜落，送醫不治，死因初判為電擊性休克。竹科管理局已勒令配電工程停工、調查，其餘工程持續。台積電表示，不影響建廠施工，將配合調查，協助包商處理後續事宜。

台積電F20廠位於竹科寶山二期擴建計畫，規畫生產2奈米先進製程，興建2棟地上10層、地下4層建物，預計首座廠房P1完成風險性試產後，2025年量產。

檢警調查，18日下午2時許，黃姓工人在寶山廠區進行辦公室配電工程時，不慎觸電從工程梯上墜落，同事見狀立即通報求救，由廠房內救護人員送醫，但黃男同日晚間7時宣告不治；檢方20日相驗，初判死因為電擊性休克，台積電安全委員會通報竹科管理局，進行職安檢查。

竹科管理局環安組長陳麗珠表示，事故發生後，管理局第一時間獲報，已派員到場了解，確認屬於重大職災事件，事故隔天即勒令台積電F20廠用電相關作業都必須停工，並接受調查。

陳麗珠指出，管理局僅勒令發生事故且正在進行的配電工程停工，其他施工作業可繼續進行，遭停工的配電項目，必須由施工包商提出改善計畫，送審通過後才會准予復工，「復工沒有時間表，廠商必須徹底檢討才能復工」。

台積電回應，辦公棟配電工程停工，事件原因待釐清、調查，台積公司全力配合調查，並協助包商處理後續事宜；廠房其餘工程進行中，不影響計畫時程。

台積電在竹科寶山一期擴建工程時，也曾發生工安意外。2021年2月，52歲藍姓板模領班在工地監工時，疑似為撿板模踩空摔落2層樓高、9公尺深地下室，送醫後不治；2021年5月，挖土機疑似整地時扯斷電線桿電線，電桿倒下砸中28歲女外包商，當場頭骨破裂送醫不治。

台積電 工安

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