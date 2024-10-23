新北土城殉職所長公祭 追晉二線三星

新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，昨天舉行公祭，典禮結束後靈柩繞行經過清水派出所，分局同仁列隊送行致敬。記者杜建重／攝影 新北市警土城分局清水所長劉宗鑫攔查陳姓女毒犯，遭開車拖行衝撞護欄不幸殉職，昨天上午舉行告別式，受頒褒揚令及楷模獎章，並追晉為二線三星組長。告別式結束後靈柩繞行清水所，眾警淚喊「所長，任務結束，一路好走」。

告別式中播放劉宗鑫遺孀錄製的影片說，過去等候再久丈夫總有下勤回家的一日，直到自己為他留的燈遲遲沒有熄滅，這才驚覺他再無歸期。丈夫曾承諾規畫調內勤，讓一家四口能天天膩在一起，自己為了讓他和兩個女兒睡得舒服，特別購置大床，就等著他回來，不曾想他已往西方極樂世界而去。

劉宗鑫身後留下四歲大女兒及一歲多的次女，劉的大女兒在影片中朝天大喊「爸爸我好想你」、「老天爺可以讓爸爸回來嗎，拜託你老天爺」，讓在場人員頻頻拭淚。

劉宗鑫上月卅日在土城區金城路攔查違停轎車，發現開車卅歲陳女車內有毒品，劉宗鑫喝令陳女下車受檢，陳女卻踩油門逃逸，劉情急反應抓住陳女方向盤欲控制車輛，遭開車拖行約三百公尺後側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後跌落倒地，送醫不治。

新北市警察局昨天上午在新北市立殯儀館為劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興到場弔唁，分別頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉為二線三星組長，由劉父代表接受。

劉宗鑫靈柩由四名新北市分局長覆蓋國旗，四名副分局長、副大隊長覆蓋警旗。全國多縣市警察局及新北各分局均派員到場弔唁，表達哀悼與敬意。

公祭結束後靈車先前往清水派出所繞行，土城分局長陳建龍率領所內所有員警在派出所前列隊，警員含淚大喊「所長，任務結束，一路好走。」隨後靈柩運往三峽火葬場火化。

張榮興受訪時說，將協助安排劉宗鑫家屬在公家單位服務，另劉宗鑫符合因公殉職，依規定辦理。