快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

新北土城殉職所長公祭 追晉二線三星

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，昨天舉行公祭，典禮結束後靈柩繞行經過清水派出所，分局同仁列隊送行致敬。記者杜建重／攝影
新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，昨天舉行公祭，典禮結束後靈柩繞行經過清水派出所，分局同仁列隊送行致敬。記者杜建重／攝影
新北市警土城分局清水所長劉宗鑫攔查陳姓女毒犯，遭開車拖行衝撞護欄不幸殉職，昨天上午舉行告別式，受頒褒揚令及楷模獎章，並追晉為二線三星組長。告別式結束後靈柩繞行清水所，眾警淚喊「所長，任務結束，一路好走」。

告別式中播放劉宗鑫遺孀錄製的影片說，過去等候再久丈夫總有下勤回家的一日，直到自己為他留的燈遲遲沒有熄滅，這才驚覺他再無歸期。丈夫曾承諾規畫調內勤，讓一家四口能天天膩在一起，自己為了讓他和兩個女兒睡得舒服，特別購置大床，就等著他回來，不曾想他已往西方極樂世界而去。

劉宗鑫身後留下四歲大女兒及一歲多的次女，劉的大女兒在影片中朝天大喊「爸爸我好想你」、「老天爺可以讓爸爸回來嗎，拜託你老天爺」，讓在場人員頻頻拭淚。

劉宗鑫上月卅日在土城區金城路攔查違停轎車，發現開車卅歲陳女車內有毒品，劉宗鑫喝令陳女下車受檢，陳女卻踩油門逃逸，劉情急反應抓住陳女方向盤欲控制車輛，遭開車拖行約三百公尺後側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後跌落倒地，送醫不治。

新北市警察局昨天上午在新北市立殯儀館為劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興到場弔唁，分別頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉為二線三星組長，由劉父代表接受。

劉宗鑫靈柩由四名新北市分局長覆蓋國旗，四名副分局長、副大隊長覆蓋警旗。全國多縣市警察局及新北各分局均派員到場弔唁，表達哀悼與敬意。

公祭結束後靈車先前往清水派出所繞行，土城分局長陳建龍率領所內所有員警在派出所前列隊，警員含淚大喊「所長，任務結束，一路好走。」隨後靈柩運往三峽火葬場火化。

張榮興受訪時說，將協助安排劉宗鑫家屬在公家單位服務，另劉宗鑫符合因公殉職，依規定辦理。

告別式

延伸閱讀

新北所長劉宗鑫殉職公祭 游毓蘭批政府閉門造車、不解決制度性問題

清水所百警列隊送最後一程 警員淚目喊：所長一路好走

影／因公殉職所長劉宗鑫留2稚女 警署長：安排家屬公部門工作

殉職所長劉宗鑫公祭 幼女「老天爺可以讓爸爸回來嗎」

相關新聞

影／死亡車禍驚悚畫面！6旬婦去年才喪子 騎機車要到醫院遭砂石車輾死

彰化縣員林市中山路與員林大道五段路口今天上午發生死亡車禍，一輛砂石車撞到電動機車，造成電動機車駕駛何姓婦人身亡，不過車禍...

少年開車釀3死收容「家庭支持」強 觀護所親人探視不斷

台北市內湖區日前發生曾姓少年無照偷開外祖父車子外出、行經東湖市場失控衝撞上臭豆腐店造成3死命案，少年鑄成大錯，收容在少年...

濃煙竄天際！台中大肚1資源回收場陷火海 入夜車陣回堵到追分

台中市大肚區沙田路一處資源回收場發生火警，由於現場堆放大量塑膠類廢棄物陷入火海，火勢一發不可收拾，還發出陣陣濃煙，由於現...

婦神情詭異…超商星巴克咖啡、鮮奶拿了就走 下場曝光

1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元...

調酒師潛酒館行竊失風…關廁所自殘10餘刀亡 相驗結果出爐

莊姓調酒師昨鬼祟潛入平時上班的髮廊酒館，張姓店長發覺異狀返店查看，黑暗中將「竊賊」關進酒館區報警處理，警方介入莊男在廁所...

小孩扮「金童玉女」媽祖面前拍照PO網 母致歉提告10餘名辱罵者

台中1名媽媽因萬聖節來臨，將2名小孩打扮成金童玉女到台中南屯區萬和宮拍照，照片上傳網路引來爭議，網友認為不尊重媽祖紛紛撻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。