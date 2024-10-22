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板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應了

聯合報／ 記者李定宇李成蔭／新北即時報導

新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。新北殯葬處表示，該電梯有定期保養，已通知廠商全面檢修，並將做後續追究，遺體部分並無損傷，也已慰問3作業人員，並協助處理後續事宜。

板橋殯儀館今天傳出驚悚的貨梯墜落意外，3名殯儀館員工傍晚5時許搭乘貨梯欲運送遺體至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，整台貨梯直接從2樓墜落至1樓，3名館方員工均受傷，其中1人左腳骨折，所幸送醫後均無大礙，意外原因仍待調查。

殯葬處表示，該電梯均有定期保養，今年度於3月完成保養，已通知維護廠商立即全面檢修，對於事故原因將做後續追究。遺體部分並無損傷，另針對3名作業人員受傷部分，殯葬處已前往慰問，相關費用支出殯葬處也會全權負擔，並持續協助受傷人員處理後續相關事宜。

新北市板橋殯儀館今天晚間發生貨梯墜落意外。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋殯儀館今天晚間發生貨梯墜落意外。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。圖／殯葬處提供
新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。圖／殯葬處提供

殯儀館 殯葬處

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