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北市19歲女墜11樓落在消防氣墊邊緣 命大仍有呼吸心跳

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正區南昌路一棟大樓，今天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家11樓墜下，所幸當時消防隊事先在一樓地面鋪氣墊，蔡女墜下後僅受輕傷，嘴巴出血，還有呼吸心跳，緊急送醫救治。

警、消今天下午4點28分獲報，南昌路二段一棟大樓有人意圖輕生，由於該名女子直接站出陽台外，且後腳跟已經懸空，消防隊不敢大意，立刻鋪設氣墊並動用雲梯車試圖接觸，孰料對峙近半小時，該女子仍跳下。

所幸墜落地點，正好在氣墊邊緣，該女子沒有明顯外傷，僅嘴巴出血，但意識不清緊急送台大醫院救治。

據了解，該名女子疑似是跟家人吵架，詳細情況仍待進一步釐清。

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台北市中正區今天下午傳出墜樓意外，所幸該名女子掉在氣墊邊緣，仍有呼吸心跳緊急送醫。記者翁至成／翻攝
台北市中正區今天下午傳出墜樓意外，所幸該名女子掉在氣墊邊緣，仍有呼吸心跳緊急送醫。記者翁至成／翻攝

台大醫院 墜樓 消防隊

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