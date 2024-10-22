桃園少年開BMW撞柱…無照罰單上萬元 1原因不受限12年後才能考照

日前15歲曾姓少年偷開車造成3死，昨桃園市1名15歲未成年少年也偷開車自撞，除依少年事件處理法移請桃園地方法院審理外，桃園市警察局交通警察大隊長李維振表示，少年無照開車在道路上駕駛，將開出至少1萬8千元起的無照駕車罰單，不過少年自撞未傷人因此不受限制12年後才能考照規範，但監護人負連帶責任需上4小時講習。

15歲少年昨開家中BMW出門，於中壢區中央東路公七地下停車場自撞柱子，最後被警察制伏，警方認為他無照駕車涉及公共危險，依少年事件處理法第三條之一移請桃園地方法院審理。

依據道路交通管理處罰條例規定，未滿18歲未領有駕駛執照者不得駕駛小型車或機車，其違反者處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；且違反規定少年及其法定代理人或監護人須同時參加道路交通安全講習。

另交通違規無照駕駛加重處罰新制自去年6月30日起實施，無照駕駛罰責罰鍰加倍，無照駕駛機車者處罰鍰1萬2000元起；無照駕駛小型車者處罰鍰1萬8000元起；無照駕駛汽車或機車罰鍰上限提高為2萬4000元。5年內有2次以上累犯即處處2萬4000元，肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛，以維護所有用路人的交通安全。