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彰化偏鄉農地馬達、路燈沒電 警逮專偷電纜線父子大盜
彰化縣邱姓父子一起偷竊田尾鄉和溪州鄉的電纜線，被偷導致田間抽水馬達斷電和路燈失明的受害民眾跳腳，北斗警分局據報後訪查資源回收場、過濾路口監視畫面，到田中鎮某資源回收場逮捕邱姓父子，依竊盜罪嫌移請偵辦。
近日田尾鄉和溪州鄉發生多起電纜線竊案，有的是田間抽水馬達電線被剪斷偷走，有的是路燈不亮，經查沿著農路埋設的電線被剪斷拔走，農民氣得大罵，民眾摸黑走夜路，向鄉公所抱怨。警方接獲報案，由犯案轄區的海豐派出所長林儀偉與成功派出所長陳福修共同組成專案小組，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。
專案小組訪查失竊電纜線的最常見銷贓地點資源回收場，也蒐集路口監視畫面，鎖定邱姓男子（48歲）和他的兒子（27歲）涉嫌重大，海豐派出所發現邱姓父子常出沒田中鎮斗中路段，聲請搜索票和拘票本（10）月17日到田中鎮一處資源回收場埋伏，順利捕逮邱姓父子，到他們家查扣相關竊盜電纜線和作案工具等犯罪證物，目前已知他們各在田尾鄉偷竊價值8千多元電纜線，在溪州鄉偷竊1萬6千多元電纜線。
北斗警分局長黃世德今指出，警方除了嚴正執法，加強巡邏轄區易遭竊區域，民眾也要發揮自我防竊意識，發現可疑人士經常出入偏遠地區就撥打110反映。
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