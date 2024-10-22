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15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件
青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局正視。桃園市交通警察大隊則澄清，今年截至9月，桃市青年無照駕駛肇事案件為676件，較去年同期減少202件，但仍會加強宣導防範。
台北市內湖區日前發生15歲少年無照駕車肇事造成3死2傷悲劇，桃園市中壢區昨深夜也發生15歲少年偷開自家BMW車輛，為閃避警方躲進地下停車場自撞，引發社會關注。
桃園市警察局今天至議會工作報告，議員黃瓊慧稱，根據警方數據，2022年桃園市少年（13至17歲）無照駕駛有2436件、去年2416件，今年截至9月也有1617件；若有萬一恐波及警察及路人安全，盼教育局和學校加強了解學生身心靈狀況，並與警察機關合作防範。
交大會後澄清，今年截至9月，桃市青年無照駕駛肇事的A1、A2案件共676件，較去年同期減少202件，幅度約23％；議員所稱數據是包括「成年人乘載未成年人發生傷亡」的案件數。
警察局長吳坤旭表示，警察就執法面會持續加強執行，少年許多都在學校，也會透過學校端進行相關宣導。
交大大隊長李維振指出，為防範相關案件發生，警方會分析轄內青少年易聚集及較常發生交通事故的地點及時段，針對無照駕駛、闖紅燈、超速及未載安全帽等常見青少年交通違規取締勤務及違規改裝機車稽查，並召開事故防制會議，研析各行政區青少年事故的熱時、地點及成因，滾動式調整。
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