15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件

青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局正視。桃園市交通警察大隊則澄清，今年截至9月，桃市青年無照駕駛肇事案件為676件，較去年同期減少202件，但仍會加強宣導防範。

台北市內湖區日前發生15歲少年無照駕車肇事造成3死2傷悲劇，桃園市中壢區昨深夜也發生15歲少年偷開自家BMW車輛，為閃避警方躲進地下停車場自撞，引發社會關注。

桃園市警察局今天至議會工作報告，議員黃瓊慧稱，根據警方數據，2022年桃園市少年（13至17歲）無照駕駛有2436件、去年2416件，今年截至9月也有1617件；若有萬一恐波及警察及路人安全，盼教育局和學校加強了解學生身心靈狀況，並與警察機關合作防範。

交大會後澄清，今年截至9月，桃市青年無照駕駛肇事的A1、A2案件共676件，較去年同期減少202件，幅度約23％；議員所稱數據是包括「成年人乘載未成年人發生傷亡」的案件數。

警察局長吳坤旭表示，警察就執法面會持續加強執行，少年許多都在學校，也會透過學校端進行相關宣導。