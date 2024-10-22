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竹東飼主跑路2狗餓死成白骨 網友：為何不放出去流浪給條活路

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮一間汽車保養廠疑因經營者「跑路」，廠內飼養的兩隻狗受困廠內數月，疑似被活活餓死或渴死，被發現時已成2具白骨。新竹縣動物保護防疫所派員了解，初步研判兩隻狗都是「米克斯」，目前已被動保所帶回冰存。

動保所表示，10月20日當天接獲1959動保專線通報，隨即請當地救援團隊會同警方趕往了解，飼主表示兩隻狗都是米克斯（混種狗），因保養廠經濟困難無法飼養，才會留下牠們，但離開時留下一大盆飼料

動物救援團隊發現狗的頸部有項圈，不確定是否被綁繫，但很明確都受困在廠內好幾個月，飼主留下的絕對「不夠吃」，有沒有留下水盆也不得知，餓死或渴死都有可能，全案違反動保法，並涉及刑責。

這件餓死狗的悲劇引起關注，網友留言指責飼主「有夠可惡」為什麼不放牠們出去流浪，至少還有活命的一條路，甚至可求助收容所，被鎖在屋內跑也跑不了，就算準備了一盆很大盆的飼料，總是會吃完，沒得吃也出不去，真的就只能活活餓死。

黃姓婦人在竹東鎮承租鐵皮屋廠房，和丈夫、兒子經營保養廠，數月前不告而別，房東因對方數月未繳租，透過管道找到人，前天一起進廠查看，赫然發現兩隻狗都已餓死成白骨。

竹東鎮發生兩隻狗受困廠房數月，活活被餓死成白骨的慘劇，全案已觸犯刑責，新竹縣動保所已將2隻的骨骸帶回冰存。記者胡蓬生／攝影
竹東鎮發生兩隻狗受困廠房數月，活活被餓死成白骨的慘劇，全案已觸犯刑責，新竹縣動保所已將2隻的骨骸帶回冰存。記者胡蓬生／攝影
新竹縣竹東鎮一家汽車保養廠內發現兩隻狗被活活餓死成白骨。圖／縣議員朱健銘提供
新竹縣竹東鎮一家汽車保養廠內發現兩隻狗被活活餓死成白骨。圖／縣議員朱健銘提供
新竹縣竹東鎮一家汽車保養廠內發現兩隻狗被活活餓死成白骨。圖／縣議員朱健銘提供
新竹縣竹東鎮一家汽車保養廠內發現兩隻狗被活活餓死成白骨。圖／縣議員朱健銘提供

新竹 狗狗 虐狗 飼料

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