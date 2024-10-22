違規肇逃讓男大生送命 BMW男還喊應對死者酒測令家屬氣憤

朝陽科技大學航空機械系四年級的張姓學生，昨天下午駕車在大里區撞上電桿，經查和陳姓男子駕駛的白色BMW休旅車違規迴轉有關，警方並在稍後將他查緝到案，依過失致死和肇事逃逸罪嫌法辦。檢警今驗屍，陳姓駕駛的說詞避重輕，還一度要求應替張姓大學生酒測，令張的家屬氣憤，後來才又再改口說「沒有要驗了」。

據了解，張姓大學生（21歲）昨天下午4時許沿著大里區環中東路七段直行，在西湖路187巷口時，一輛白色BMW休旅車突然自對向違規迴轉，致張姓大學生看到時向右打偏，先撞上分隔島，再撞上電桿，因傷重送醫不治。

警方調閱附近監視錄影，查出上情，昨晚10時許在大里區德芳路找到白色BMW休旅車駕駛陳姓男子（61歲），查扣他的行車記錄器影像。從陳的行車記錄器中可發現，影像中張姓大學生發生事故後發出清楚的碰撞聲，陳當時踩了一下剎車，但仍自言自語先說了句「唉唷，X，算了！」即加速離開現場。

檢警今中午驗屍，陳姓男子在檢察官訊問時避重就輕，聲稱當時前面有一輛貨車，加上沒有看到禁止左轉標誌，雖有聽到剎車聲，但以為沒有怎樣，就離開了。他的說法令張姓大學生父親不滿，等驗屍完後，對陳說「你講這些有意義嗎？」陳男此時低聲回應，表示希望能替張姓大學生上香。