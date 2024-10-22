桃園無照未成年少年偷開家中BMW 遇警逃逸撞地下室柱子遭逮

桃園市一名未成年少年，昨開家中BMW出門，遇到警察後，將車開進中壢區中央東路公七地下停車場躲避查緝，從地下一樓跟地下3樓間逃竄，最後不慎撞到柱子停下。少年未受傷，不過遭警方依少年事件處理法移請桃園地方法院審理。

有民眾於網路上PO出一段影片，只見一輛白色的BMW直直衝撞停車場柱子，並寫下「我只是想吃個麥當勞結果遇到警察抓通緝犯現場以為在拍電影，老哥地下室B1-B3晃點警察三次最後自撞根本GTA」。

據了解，該男疑似開自家車輛出門，不過家人不知向警方報案，少年路上遭警方攔查，少年驚覺不對立即逃跑，於停車場內不斷開來開去約15分鐘時間，最後操作不慎撞上柱子，遭警方拉下車後制伏，少年未受傷，也未有酒駕情況。