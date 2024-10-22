聽新聞
0:00 / 0:00
桃園無照未成年少年偷開家中BMW 遇警逃逸撞地下室柱子遭逮
桃園市一名未成年少年，昨開家中BMW出門，遇到警察後，將車開進中壢區中央東路公七地下停車場躲避查緝，從地下一樓跟地下3樓間逃竄，最後不慎撞到柱子停下。少年未受傷，不過遭警方依少年事件處理法移請桃園地方法院審理。
有民眾於網路上PO出一段影片，只見一輛白色的BMW直直衝撞停車場柱子，並寫下「我只是想吃個麥當勞結果遇到警察抓通緝犯現場以為在拍電影，老哥地下室B1-B3晃點警察三次最後自撞根本GTA」。
據了解，該男疑似開自家車輛出門，不過家人不知向警方報案，少年路上遭警方攔查，少年驚覺不對立即逃跑，於停車場內不斷開來開去約15分鐘時間，最後操作不慎撞上柱子，遭警方拉下車後制伏，少年未受傷，也未有酒駕情況。
中壢警分局回應，有關民眾上傳手機錄影畫面，為分局昨下午5時許，員警在中央東路一帶所偵辦公共危險案，本案為少年案件，警詢後依少年事件處理法移請桃園地方法院審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言