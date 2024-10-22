假女友要買房、投資樣樣來 頭份老翁險挨詐近5百萬元

苗栗縣頭份警方昨上午接獲轄內銀行報案稱有疑似詐騙案件，警員到場後發現連姓老翁欲提領100萬元存入甫認識不久楊姓女子帳戶，匯款理由說詞反覆，警方確認是「假交友真詐財」的詐騙手法，成功勸阻連男提現念頭。

警方指出，家住頭份69歲連姓老翁日前經由網友介紹楊女認識「空中交往」，近日楊女即以投資買房為由要求連姓老翁匯款370萬元，因老翁前往銀行提匯款時，銀行人員關懷提問並通知楊女到場說明，遭楊女拒絕後放棄匯款；未料，楊女昨（21日）又要求老翁投資，匯款100萬元，所幸行員警覺對其關懷提問外，另通知警方到場。

警方表示，昨上午11點左右，警員陳亮宇、葉正豪到場後，為求慎重，以電話聯繫楊女，但楊女拒絕到場說明還惱羞成怒對警方及連男；警方一聽即確認又是一起假交友真詐財的詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止連姓老翁提現匯款，連男幡然醒悟後也非常感謝警方及銀行人員協助避免被騙。