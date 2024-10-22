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疑感情糾葛 高雄貨運行老闆LEXUS休旅車輾斃前女友遭押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄43歲張姓女子今年10月18日清晨6時許到楠梓區某貨運行找53歲許姓男友時，疑拉扯車門時遭許男開車輾過，張女多處骨折、臟器有撕裂傷，送醫急救後不治，警方事後逮捕許男，橋檢複訊後，依傷害致死罪嫌聲押獲准。

據了解，許男為該間貨運行老闆，張女則為單親媽媽，育有8歲的兒子，兩人認識2、3年，曾短暫交往後分手，許男便結識現任女友

警方調查，今年10月10日清晨6時許，許男與現任女友待在LEXUS車上，當時張女也到貨運行找許男，正巧碰到許男與其女友坐在車上，當時車上兩人見張女走向車邊拉扯，許男便踩下油門離去，不料張女疑失足，遭許男輾過。

當時貨運行其他員工見張女受傷，隨即通報警察及救護車，許男起初離開現場，後經過員工通報折返，但張女送醫後，因傷勢嚴重，急救後宣告不治。

許男因輾過張女，當場被警方逮捕，並依傷害致死等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方認定許有主觀犯意，複訊後依傷害致死罪嫌聲押獲准。

許男駕駛LEXUS休旅車輾過前女友被收押。記者張議晨／翻攝
許男駕駛LEXUS休旅車輾過前女友被收押。記者張議晨／翻攝

分手 女友 聲押 骨折

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