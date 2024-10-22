難圓航空夢！朝陽科大生已面試上航空公司 為閃肇逃BMW送命

朝陽科技大學航空機械系四年級的張姓學生，昨天下午駕車在大里區撞上電桿，經查和一白色BMW休旅車違規迴轉有關。噩耗傳至學校和其親友，大家都不敢相信，並說，張姓學生成績好、又孝順，今年已面試上航空公司，即將成為飛機修護工程師。而且，即使家境好，他仍在百貨公司拉麵店打工，半工半讀，對於他不幸去世，大家都悲傷不已。

對於張姓學生開的是HONDA轎車，網路上有人批評他年紀輕還改車等等，但據了解，張姓學生家就是HONDA的代理商，在台中有3處經銷點。原本他是騎機車上學，因為媽媽不想開車，他才接了媽媽的車開。

他的親友說，雖然家境好，但張姓學生仍在百貨公司的拉麵店打工，半工半讀。昨天他的爸媽等去台東度假，他因要上班上課，仍留在台中，並未與家人一起外出度假。而他每天都會回家看奶奶，還會包紅包給奶奶，甚得家人疼愛。

張姓學生學業成績好，校方證實，日前他已面試上航空公司，畢業後就將要去航空公司工作，成為飛機修護工程師。他的親友也說，為了他要去面試，哥哥還替他打理了西裝和皮鞋，兩兄弟感情很好，未料會出此意外，大家都不敢置信。

朝陽科大說，校方除了全力協助家屬處理善後事宜，也希望檢警能釐清車禍𦘦事原因，並針對不幸罹難同學的班級進行後續關懷輔導。