太慘了！保養廠經營不善「跑路」 獨留兩隻狗餓死成白骨

慘不忍睹！新竹縣竹東鎮一家汽車保養場內發現兩隻狗被活活餓死成白骨，涉嫌虐狗致死的黃姓婦人承租當地廠房和丈夫、兒子經營汽車保養廠，但疑似經營不善，數月前一家三人離去並失聯，屋主日前設法在桃園找到人帶回竹東，入廠才驚見「虐狗」慘案。

新竹縣議員朱健銘日前陪同屋主、承租人進入保養廠，驚見廠內竟有兩隻狗已成白骨，承租者說7月底離開承租的廠房後就沒再回到現場，離開時準備一大盆飼料，因經濟困難無法飼養，所以未帶走兩隻狗。

據了解，黃姓婦人在竹東鎮北興路承租兩層樓的鐵皮屋工廠經營汽車保養廠，數月前就失聯，邱姓屋主一直收不到租金，覺得怪異前往保養廠查看，當時有聞到怪味，但未發現廠內有已成白骨的狗屍。

屋主日前透過管道在桃園火車站附近找到黃姓婦人和她的丈夫，帶回竹東了解情況，但眾人都沒有鑰匙，找鎖匠開鎖才進入廠區，發現在一、二樓都各有一隻狗成了白骨，疑似活活被餓死，隨後通知竹東派出所派員，全案將依動保法追究刑責。