彰化通緝犯逃逸害女警摔車 兩個月後被警包抄落網解送

彰化縣陳姓男子今年8月騎車遇警加速逃逸，害一名追捕的女警轉彎摔車受傷，警方鎖定他清查背景發現是通緝犯後追蹤埋伏，採車海戰術圍捕到手；承辦員警說「終於抓到你。」警詢後把他解送歸案，但多加一條公共危險罪。

員林警分局林厝派出所員警8月31日執行巡邏勤務時，看見陳男（29歲）似乎見警即違規左轉，騎機車的兩名員警騎近要攔查，陳男突然加速逃逸，不顧其他用路人安全，多次違規橫跨路口，造成追捕的女警轉彎時摔車，幸好輕傷，陳男趁機逃逸成功。

員林警分局認為陳男行徑惡劣，蒐集現場目擊資料和監控畫面，展開細緻的追蹤分析，經過研判與謹慎規畫，掌握陳男每日行駛路線，警方選擇最佳攔截時機，在本（10）月18日等陳男騎車出門，員警騎機車在後面保持距離跟車，跟車的員警騎機車從各路口出來，多達8名員警包抄，陳男無處可逃停車束手就擒。警詢後，陳男因擔任詐團車手、毒品案被通緝被解送歸案。