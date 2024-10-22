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彰化通緝犯逃逸害女警摔車 兩個月後被警包抄落網解送

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子今年8月騎車遇警加速逃逸，害一名追捕的女警轉彎摔車受傷，警方鎖定他清查背景發現是通緝犯後追蹤埋伏，採車海戰術圍捕到手；承辦員警說「終於抓到你。」警詢後把他解送歸案，但多加一條公共危險罪。

員林警分局林厝派出所員警8月31日執行巡邏勤務時，看見陳男（29歲）似乎見警即違規左轉，騎機車的兩名員警騎近要攔查，陳男突然加速逃逸，不顧其他用路人安全，多次違規橫跨路口，造成追捕的女警轉彎時摔車，幸好輕傷，陳男趁機逃逸成功。

員林警分局認為陳男行徑惡劣，蒐集現場目擊資料和監控畫面，展開細緻的追蹤分析，經過研判與謹慎規畫，掌握陳男每日行駛路線，警方選擇最佳攔截時機，在本（10）月18日等陳男騎車出門，員警騎機車在後面保持距離跟車，跟車的員警騎機車從各路口出來，多達8名員警包抄，陳男無處可逃停車束手就擒。警詢後，陳男因擔任詐團車手、毒品案被通緝被解送歸案。

承辦員警面對陳嫌，表示「追緝你兩個月，終於抓到你。」員林警分局長吳詠傑說，布下天羅地網追捕陳嫌，成功阻斷被通緝逃亡之路，再次證明警方打擊犯罪的堅定決心與實力，希望民眾繼續支持警方執法，共同維護社會安全與穩定。

彰化縣員林警分局圍捕陳姓嫌犯。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局圍捕陳姓嫌犯。圖／民眾提供

員林 女警 通緝

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