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獨居男車禍亡 兄姐欲領取遺體…被告知假結婚陸配才有資格
雲林縣議員李明哲接獲陳情，獨居李姓男子本月6日車禍身亡，兄姐欲領取遺體安葬被告知先前假結婚的大陸配偶才是第一順位家屬，兄姐找不到該名女子，也無力承擔冰櫃及喪葬費用，暫停喪葬事務，交由西螺鎮公所處理，縣府今表示將協助處理後事。
李明哲今在議會質詢，指他接獲陳情，58歲獨居李姓男子本月車禍身亡，名下無動產及不動產，李男的兄姐欲領取遺體火化，卻被檢察官諭令不得領取死亡相驗證明，指其陸籍配偶是第一順位家屬。
李明哲表示，李男在2005年曾被人蛇集團騙去大陸假結婚，並被丟包，兄姊匯錢才讓他買機票回台，李男事後也去移民署自首假結婚，獲雲林地檢署不起訴，假結婚的女子也無入境紀錄，現在李男兄姐根本找不到該名假結婚女子。
李明哲表示，李男兄姐現無權處理後事，也無力承擔喪葬費用，包括冰櫃費1天800元、祭拜供品1天600元、停靈費1天800元、葬禮13萬5000元等，在找不到假結婚女子的情況下，家屬已於20日通知禮儀社停止辦理喪葬事宜，由西螺鎮公所處理。
雲林縣警察局長李建民表示，若透過兩岸公文往返將曠日廢時，可協助聯繫地檢署是否可以假結婚的不起訴書註銷結婚事實，讓李男的大體及保險讓台灣的家屬盡速處理。縣府民政處長蕭德恕說，若有檢察官的正式公文，可協調虎尾公所給予免費冰櫃的優惠。縣長張麗善也表示，將協助以邊緣戶身分幫李男完成後事。
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