板橋驚見碰瓷黨！手錶遭撞掉落索賠2萬5　一聽報警就跑

新北市彭男昨天下午騎車行經板橋區一處巷內時，右側照後鏡疑似不慎擦撞1名步行男子，致男子手錶脫落毀損，該男子以趕時間為由要求彭男賠償25000，但彭男堅持報警男子聽聞後隨即離去。海山警鎖定涉案的詹男及張男，將通知到案說明釐清案情。

據了解，彭姓男子在臉書社團「我是板橋人」發文表示，「昨天下午4時許騎機車行經板橋區文化路一段新埔捷運站一號出口旁巷子，彭男騎車經過時機車右邊照後鏡撞到該男右手，隨即手錶掉落在地上且零件整齊散落一地，整齊到像是事先拆好一樣，因為連錶盤、時針秒針、錶冠、錶帶等等都分散開來。」

彭男文中指出，之後該名戴帽男子以趕時間為由，要求賠償25000元現金，當下他堅持報警，該男子聽到我的電話後就往新埔一號出口離開。彭男也提醒大家萬一遇到類似事故，不要緊張害怕，堅持先報警，等警察來了再談後續。