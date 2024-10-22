聽新聞
0:00 / 0:00
狂偷泡泡瑪特 高雄男遍走娃娃機店偷80多個「Labubu」
泡泡瑪特「Labubu」火紅，高雄市警方除了查獲婦人抑制不了擁有慾涉偷公仔，另也查出許姓男子對夾娃娃機店80多個Labubu盲盒等公仔，依竊盜罪嫌移送法辦。
40歲的林姓婦涉嫌偷走「青菜樂園」夾娃娃店的泡泡碼頭瑪特盲盒，昨晚經高雄市警新興分局逮捕，另三民一警分局今天也表示，查獲許姓男子（21歲）也在多處夾娃娃機店，涉嫌專偷泡泡瑪特。
三民一分局表示，10月20日凌晨4時許，三民區建國二路某娃娃機店內公仔遭竊，發現1名戴安全帽男子進店後，確認娃娃機上方擺泡泡瑪特公仔，馬上搜刮盲盒逃逸。
警方調閱監視器，昨天下午3時許，在許姓男子住處找到他，查出他因失業缺錢花用，得知Labubu當紅，便遍尋各家娃娃機店，專挑泡泡瑪特下手，得知他最近已經涉及多件泡泡瑪特竊案，得手80多盒公仔變賣。全案依竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言