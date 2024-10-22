狂偷泡泡瑪特 高雄男遍走娃娃機店偷80多個「Labubu」

泡泡瑪特「Labubu」火紅，高雄市警方除了查獲婦人抑制不了擁有慾涉偷公仔，另也查出許姓男子對夾娃娃機店80多個Labubu盲盒等公仔，依竊盜罪嫌移送法辦。

40歲的林姓婦涉嫌偷走「青菜樂園」夾娃娃店的泡泡碼頭瑪特盲盒，昨晚經高雄市警新興分局逮捕，另三民一警分局今天也表示，查獲許姓男子（21歲）也在多處夾娃娃機店，涉嫌專偷泡泡瑪特。

三民一分局表示，10月20日凌晨4時許，三民區建國二路某娃娃機店內公仔遭竊，發現1名戴安全帽男子進店後，確認娃娃機上方擺泡泡瑪特公仔，馬上搜刮盲盒逃逸。