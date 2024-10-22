鍾小平服務處看板被改成「名嘴」 田山盛國又犯案了

台北市議員鍾小平的服務處昨天早上被人塗鴉，議員被改成「名嘴」，一旁更寫下「奸督柯文哲加油」，警方循線調閱監視器畫面，發現又是抗議魔人田山盛國犯案，昨天晚上通知到案說明，依法送辦。

中正二警方指出，21日早上10時36分接獲報案，鍾小平服務處看板遭不明人士以立可白塗鴉，隨即調閱大樓及周邊監視器畫面，並派遣鑑識人員到場採證，迅速鎖定犯嫌田山盛國。

田山盛國昨天晚上到案說明，他坦承犯行稱「就是我做的」，強調訴求都寫在上面，警詢後被依刑法毀損、妨害名譽罪函送台北地檢署。